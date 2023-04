Passista da Grande Rio faz cirurgia para tirar miomas no útero e tem braço amputado

Alessandra dos Santos Silva teve de retirar o útero e amputar um dos braços após cirurgia para retirada de miomas

A passista Alessandra dos Santos Silva (35), da Grande Rio, contou que sua cirurgia para retirada de miomas no útero resultou em uma retirada de útero e amputação de um braço no Hospital da Mulher Heloneida Studart, na Baixada Fluminense (RJ).

Segundo informações da TV Globo, após esperar seis meses depois de descobrir os miomas, ela realizou o procedimento para retirá-los no dia 3 de fevereiro e retornou ao quarto. Um dia depois, voltou ao centro cirúrgico e teve o útero retirado.

Depois disso, ela chegou a ser entubada e teve os pés e mãos enfaixados. Uma única enfermeira explicou para a família porque a faixa estava ali e afirmou que o objetivo era aquecer o corpo de Alessandra, que estava com frio. Os parentes afirmaram que os dedos dela já estavam pretos, necrosando.

O Hospital, então, pediu que ela teria fosse transferida e família e amigos tiveram que tentar vaga em cinco unidades, enquanto ela estava em estado grave.

"Ela subiu com os médicos [do outro hospital] apavorados para salvar ela. A aparência dela tava de morta já", disse a mãe da passista ao Bom Dia RJ.

Os médicos pediram autorização para amputar o braço dela por conta do risco da necrose se alastrar e a família concordou.

Alessandra dos Santos era trancista

A passista da escola Grande Rio, que ganhou o desfile de Carnaval deste ano, era também trancista e usava o talento com as mãos para se sustentar e ajudar a mãe. Agora, somente com um braço, ela não sabe como irá pagar as contas e lamenta o pior. “Tiraram o meu direito de trabalhar. Eu estou sem renda nenhuma, passando por algumas dificuldades”, disse à TV Globo.