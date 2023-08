Médicos se pronunciam após Faustão passar por transplante de coração; leia comunicado

Após Faustão passar por transplante de coração, médicos se pronunciam; veja

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein após a realização da cirurgia de transplante cardíaco efetuada na tarde deste domingo, 27. Ao todo, o apresentador foi operado por duas horas e meia.

De acordo com o primeiro boletim médico, o procedimento foi um sucesso. Faustão deverá ficar em observação nas próximas horas, quando será possível avaliar o sucesso do transplante. Ele é assistido pela equipe médica coordenada pelos profissionais Fernando Bacal eMiguel Cedoroglo Neto.

"O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição" , diz o comunicado publicado pela Folha de S. Paulo.

Faustão está internado desde 5 de agosto em estado delicado. Ao longo dos últimos dias, o apresentador enfrentou uma piora em seu quadro clínico. Como está realizado diálise e faz medicações para o controle do bombeamento do sangue pelo organismo, o apresentador ganhou prioridade na fila de acordo com os critérios do SUS. Faustão está com 73 anos.

Filho agradece apoio

João Guilherme Silva usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 24, para agradecer as mensagens de apoio e as orações para seu pai, o apresentador Fausto Silva, de 73 anos, que está na fila de transplante de coração.

"Galera, essa mensagem aqui é para agradecer todos vocês por todas as mensagens que vocês mandaram, pelas orações, eu fiquei impressionado com a mobilização de todos vocês e isso dá muito orgulho para a gente. E queria dizer também para vocês que ele está bem, estamos na luta, todo mundo com muita esperança e certeza que vai dar tudo certo. Vamos para a luta, galera!", disse o jovem de 19 anos no vídeo.

Como é uma cirurgia de transplante de coração?

Heron Rached, médico especialista em cardiologia, explica à CARAS Brasil que o passo inicial para a cirurgia que Faustão fará é uma avaliação detalhada e multidisciplinar do paciente que receberá o órgão. "A fim de afastar algumas doenças associadas que poderiam comprometer o sucesso do procedimento, dentre elas as neoplasias, infecções sistêmicas e doenças demenciais."

Em seguida, o paciente é submetido a testes cardiopulmonares e cateterismo cardíaco, e ainda uma avaliação imunológica para identificar o perfil do doador. "Se for eleito para o transplante cardíaco o paciente entrará numa fila de espera que priorizará a ordem de chagada, a gravidade de cada caso e a compatibilidade com o coração do doador."