Marlei Cevada aparece com hematoma ao receber alta do hospital

Humorista do SBT, Marlei Cevada surpreende ao aparecer com hematoma na testa e revela o seu diagnóstico após ficar na UTI

A humorista Marlei Cevada, que interpreta os personagens Nina, Sangue e Mileyde no SBT, surpreendeu ao aparecer em um novo vídeo nas redes sociais após receber alta hospitalar. Ela foi internada na UTI ao ter dois desmaios e contou que já está bem. No vídeo, ela contou sobre o seu diagnóstico e ainda apareceu com um hematoma na testa.

"Oi gente, eu vou fazer um resumão aqui do que aconteceu. Eu ótima, estou bem, já estou na minha casa. Todos os exames que eu fiz estão belezinha, estou ótima. Acho que foi uma sucessão de coisas que gerou a falta de sangue no cérebro. Eu estava sem comer, estava cansada, estava tomando remédio para a gripe. Eu tive a síndrome do vasovagal, que é falta de sangue no cérebro, o cérebro e o coração não se comunicam direito e apaga”, disse ela.

E completou: “Eu estou bem, não tomei nenhuma medicação. Quando fala em UTI, é para ter mais cuidado, um negócio mais específico, para saber direitinho do que se trata. Eu tive um desmaio em casa, que me rendeu o hematoma e eu fui para ver a cabeça e, lá, desmaiei de novo. Eu estava estafada, estava na hora de parar. Agora eu vou reavaliar a minha vida, procurar fazer outras coisas, foi uma pausa necessária, mas que deu tudo certo”.

View this post on Instagram A post shared by Marlei Cevada (@marleicevada)

O que é a síndrome vasovagal?

De acordo com o site do Ministério da Saúde do Brasil, a síndrome vasovagal é a perda transitória de consciência, que acontece pela diminuição dos batimentos cardíacos em uma ação do nervo vago em decorrência da demora na circulação do sangue.

O problema pode acontecer quando a pessoa fica em jejum, ansiosa ou muitas horas em pé. O tratamento não precisa de medicamentos e é feito com a mudança de comportamento do paciente, que passa a evitar as situações que desencadeiam a crise.

Quem é o marido de Marlei Cevada?

A atriz e humorista Marlei Cevada é casada com Maurício há cerca de 20 anos. Os dois são discretos com a vida pessoal e fazem raras aparições juntos. Eles trabalham juntos em alguns espetáculos e ele também atua nos bastidores dos shows da esposa.

Juntos, eles tiveram um filho, Davi, que nasceu em 2007. Nas redes sociais, ela compartilhou algumas fotos com o marido e o filho.

View this post on Instagram A post shared by Marlei Cevada (@marleicevada)