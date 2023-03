Mano Walter revela diagnóstico e desabafa: 'Cuidados necessários'

Mano Walter cancela shows após diagnóstico e grava vídeo em isolamento: 'Não posso ser irresponsável'

O cantor Mano Walter (36) surpreendeu os fãs ao contar que cancelou a sua agenda de shows deste final de semana. O artista foi diagnosticado com Covid-19 e está em isolamento para se recuperar da doença.

Em um vídeo nas redes sociais, ele desabafou sobre a necessidade de ficar longe dos palcos por alguns dias. “Passando aqui para dizer que, infelizmente, testei positivo para Covid. E não irei poder realizar os shows do final de semana. Hoje, a gente já estava se preparando para viajar, mas não posso ser irresponsável. Preciso cuidar da minha saúde e da saúde dos meus fãs, a galera que vai me abraçar. Estou aqui descansado e logo logo estarei firme e forte para levar muito forró para vocês”, disse ele.

Na legenda, o artista contou que está bem. “Me encontro em isolamento, com sintomas leves e tomando todos os cuidados necessários. Obrigado pela compreensão e logo estaremos juntos, se Deus quiser”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mano Walter 🎤 (@mano_walter)

Mano Walter celebra o batizado da filha caçula

O cantor Mano Walter celebrou o batizado da filha caçula, Maria Clara, fruto do casamento com Débora Silva, de um jeito especial. O papai coruja exibiu um vídeo com imagens inéditas de como foi a cerimônia religiosa em uma igreja e comoveu seus fãs.

"Ontem foi um dos dias mais especiais em nossas vidas, dia em que nossa filha Maria Clara nasceu para Nosso Senhor Jesus Cristo. Que vídeo incrível, estou apaixonado por esse vídeo", disse ele na legenda.