Leticia Cazarré fala sobre a evolução da filha caçula: 'Ficou totalmente paralisada'

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré compara a evolução da filha caçula, Maria Guilhermina, na UTI: 'Recuperou do zero!'

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré contou para os fãs que a filha caçula, Maria Guilhermina, está tendo uma boa evolução nos útlimos meses. Ela contou que a herdeira está reconquistando os movimentos do corpo após uma intercorrência em agosto. A mamãe coruja celebrou a evolução da herdeira.

“Cada pequeno movimento, cada sorriso discreto, é uma grande vitória! Quem viu a Maria Guilhermina depois da intercorrência de agosto sabe. Tudo o que ela faz hoje, recuperou do zero! Ficou totalmente paralisada, foi voltando primeiro os movimentos do lado esquerdo, bastante tempo depois, foi voltando o lado direito...”, disse ela.

E completou: “A cognição estava muito afetada e hoje já responde às conversas e comandos simples, sorri com a gente! Ainda temos um caminho longo de recuperação pela frente, mas essa pequena guerreira já evoluiu muito, graças a Deus”.

Vale lembrar que Maria Guilhermina está internada desde o seu nascimento há seis meses. A bebê nasceu com um problema no coração e já passou por cirurgias. Há poucas semanas, ela foi transferida de um hospital em São Paulo para outro hospital no Rio de Janeiro, onde segue internada. A transferência foi feita para ela ficar mais perto da família, que mora na capital fluminense.

Juliano Cazarré rebate críticas após o Melhores do Ano

O ator Juliano Cazarré (42) gravou um vídeo nas redes sociais para rebater as críticas que recebeu após sua participação no Melhores do Ano, da Globo. Ele foi alvo de comentários por ter ficado sério durante a premiação. Ele se defendeu e afirmou que está preocupado com a sua família. "Estranho pra mim ter que gravar isso. Mas tive uma enxurrada de ódio aqui no Instagram e estava sem entender o porquê. Muita gente falando que eu estava sério, me xingando, por causa da política. Eu estava sério mesmo, porque não estou vivendo uma situação fácil, nossa filha está na UTI há seis meses. O programa estava marcado para às 15h, mas começou a ser gravado às 17h", começou dizendo.

"Tinha um vídeo meu dando um abraço no Silvério (o ator Silvério Pereira) e gente dizendo que ele teve que segurar o vômito por estar abraçando um bolsonarista. Tem muita gente que tem uma obsessão política imbecil e tão grande, que não consegue ver nada além de bolsonarismo e PT", desabafou.

"Eu tenho um posicionamento conservador, não acredito numa revolução, no progressismo. Quem me segue sabe disso, tenho valores cristãos. Desde que Bolsonaro assumiu, nunca coloquei uma frase sobre esse governo aqui. Não quer dizer que concorde com p*rra nenhuma, mas eu não sou de esquerda. Acho caído demais essa história. É muito chato, quem disse que as pessoas estão interessadas na nossa posição política? Isso divide as pessoas, é hora de confraternização", finalizou.