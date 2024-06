Kevin Jonas revela que removeu um pequeno câncer de pele

Integrante do grupo Jonas Brothers, o cantor Kevin Jonas surpreendeu os fãs ao contar que passou por uma cirurgia para remover um câncer de pele

O cantor Kevin Jonas, que é integrante do grupo Jonas Brothers, surpreendeu seus fãs ao contar que passou por uma pequena cirurgia. Ele removeu um carcinoma basocelular, que é um tipo de câncer de pele.

Em um vídeo no Instagram, o artista apareceu com uma pequena mancha vermelha no topo da testa antes do procedimento e também mostrou o curativo quando tudo já estava finalizado.

Sem dar muitos detalhes, ele apenas contou que removeu um pequeno câncer de pele. "Hoje eu removi um carcinoma basocelular da minha cabeça. Sim, é um pequeno câncer de pele que estava começando a crescer. E agora eu tive que fazer uma cirurgia para remover. Pronto, agora vou para casa. Tenha certeza de checar suas pintas, pessoal”, disse ele.

Jonas Brothers estiveram no Brasil em abril

Os irmãos Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas, que formam o grupo Jonas Brothers, estiveram no Brasil em abril de 2024. Eles desembarcaram em um aeroporto de São Paulo e foram recepcionados pelos fãs.

Vários admiradores esperavam pelo trio na porta do desembarque e eles tiraram fotos com alguns sortudos. Logo depois, eles entraram em um carro e seguiram para o hotel.

Os Jonas Brothers se apresentaram na cidade de São Paulo com a turnê The Tour. Eles não vinham ao Brasil desde 2013.