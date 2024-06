Halsey revela tratamento secreto para tratar doença: 'Sortuda por estar viva'

A cantora falou sobre o assunto em suas redes sociais nesta terça-feira, 04; Halsey lançou a música sobre o seu processo de cura contra Lúpus

Nesta terça-feira, 04, a cantora Halsey usou suas redes sociais para revelar que recebeu o diagnóstico de uma condição crônica chamada lúpus, na qual o sistema imunológico do corpo ataca seus próprios tecidos e órgãos. Através de uma música ‘The End’ a cantora falou como vem sendo a batalha.

Ela publicou a cantora no Instagram, junto de uma série de vídeos e imagens no hospital e em diferentes etapas de tratamento: "Em poucas palavras, tenho sorte por estar viva. Em poucas palavras, também escrevi um álbum", compartilhou a artista de 29 anos em sua postagem.

"Ele começa com 'O Fim', já disponível". Apesar de não especificar a doença, ela fez uma doação e marcou duas organizações de pesquisas sobre leucemia, linfoma e lúpus, a Lupus Research Alliance e a Leukemia & Lymphoma Society em seu post.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por halsey (@iamhalsey)

O vídeo compartilhado por Halsey mostra ela massageando as pernas enquanto comenta: "Às vezes, me sinto como uma idosa. Decidi que vou dedicar os próximos dois anos a me recuperar... Estou renascendo e não pretendo mais adoecer. Estou determinada a ter uma energia incrível e viver meus trinta anos plenamente".

Além disso, Halsey divulgou imagens dela recebendo tratamento no hospital, assim como cenas dela no estúdio gravando sua nova música. A balada de violão, lançada na mesma terça-feira, começa com Halsey entoando: "A cada dois anos, um médico me diz que estou doente / Eles trazem uma nova solução / E então a aplicam em mim / Primeiro foi o meu cérebro, depois um esqueleto em dor".

Ao longo da música, a cantora aborda sua perspectiva sobre a mortalidade quando canta: "Quando te conheci, disse que nunca morreria / Mas a piada sempre foi minha, porque estou lutando contra o tempo".

Não é a primeira vez que a cantora fala sobre problemas de saúde. Em 2018, ela disse que ia congelar os seus óvulos por ter endometriose. Quatro anos depois, divulgou uma série de doenças raras, como síndrome de Ehlers-Danlos e síndrome de Sjögren.