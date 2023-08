Há dois anos Faustão foi internado com problema sério de saúde; relembre

Em 2021, Faustão chamou atenção dos fãs ao aparecer muito magro na televisão após passar por internação

Nos últimos dias o apresentador Fausto Silva (73), mais conhecido como Faustão, foi um dos assuntos mais populares na mídia após revelar que está passando por um momento delicado de sua vida. No entanto, há dois anos, o comunicador enfrentou um outro problema de saúde.

Em 2021, o pai de João Guilherme foi internado para tratar de um edema linfático. Desde então, Faustão vem fazendo internações de rotina para combater o déficit de circulação que ocorre nos vasos linfáticos.

Na época, o apresentador do extinto Domingão do Faustão impressionou ao retornar ao ar com uma silhueta diferente. Ele acabou perdendo 24 quilos após passar por "sessões de desinchamento".

"Estou com menos peso do que quando fiz a cirurgia bariátrica", disse Fausto em entrevista ao site Notícias da TV. "Agora estou super-bem, zerado, fazendo ginástica", completou ele, que baixou antes pesava 114 quilos.

Para quem não sabe, edema linfático ou linfedema é um diagnóstico dado quando o sistema linfático acaba acumulando líquido, por conta de alguma insuficiência do organismo. Um dos sintomas da doença é inchaço e úlcera na região.

Vale lembrar, que ainda no mesmo ano o famoso contraiu uma infecção urinária e também precisou ficar alguns dias internado.

POR QUE FAUSTÃO VAI PRECISAR DO SUS?

Faustão faz parte das 386 pessoas que aguardam pelo órgão no Brasil. A fila é administrada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde, e engloba todos os pacientes, mesmo os que são atendidos pela rede privada de saúde.

Leia também: Qual é a doença de Faustão? Entenda o que é a insuficiência cardíaca

Este é o caso do apresentador, que está internado desde o dia 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após um agravamento em seu quadro de insuficiência cardíaca.

No Brasil, o tempo de espera pelo órgão pode chegar a até 18 meses, a depender do quadro do paciente. Segundo dados do Sistema Nacional de Transplantes, o número de pessoas na fila para transplante cardíaco há 2 anos, em 2021, era de 392.