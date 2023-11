Filha caçula de Bruce Willis da atualização comovente sobre estado de saúde do astro

O astro da franquia 'Duro de Matar', Bruce Willis, viu sua afasia evoluir para demência no começo do ano

Tallulah, filha de Bruce Willis e Demi Moore, deu uma atualização breve e comovoente sobre o estado de saúde do astro de 'Duro de Matar', de 68 anos, que foi diagnosticado com demência no começo do ano.

Casados entre 1987 e 2000, Bruce Willis e Demi Moore compartilham Rumer, Scout e Tallulah. Com a atual esposa, Emma Heming,com quem se casou em 2009, o ator teve mais duas meninas: Evelyn e Mabel. A família toda, incluindo Demi e Emma, tem se mantido unida em meio à batalha do astro de Hollywood.

Em participação no programa de Drew Barrymore, o 'The Drew Barrymore Show, nesta quarta-feira, 08, Tallulah abordou a situação do pai. "Ele é o mesmo", disse a estilista. "O que aprendi a esse respeito é que isso é a melhor coisa que você pode pedir".

“Eu vejo amor quando estou com ele, e é meu pai e ele me ama, o que é realmente especial”, acrescentou ela. Porém, segundo o site Closer Weekly, Demi Moore teria ficado devastada após o ator não reconhecê-la, segundo o produtor Glenn Gordon Caron.

O episódio aconteceu quando Demi, com quem Bruce foi casado por 10 anos e tem três filhas, o visitou após passar algumas semanas na Itália. “A memória dele desapareceu. A Demi deu-se conta de que ele realmente não a reconhecia. Está devastada. Não tinha ideia que ele tinha piorado tanto”, afirma a fonte.

Bruce se afastou dos cinemas em 2022, quando começou a sofrer com um distúrbio de linguagem conhecida como ‘afasia’. Mais tarde, o ator foi diagnosticado com demência frontotemporal, doença neurodegenerativa que se manifesta também através de alterações comportamentais, de personalidade e musculares. A tendência é que a condição se agrave com o passar do tempo.

O que é demência frontotemporal?

Conhecida também pela sigla DFT, a demência frontotemporal é um grupo de distúrbios que atingem uma região específica do cérebro chamada lobos frontais do cérebro, ou seja, atrás da testa.

O distúrbio acaba provocando alterações na personalidade, comportamento e também geram dificuldade de compreender e produzir fala. Ela é uma das principais doenças neurodegenerativas e podem piorar com o passar do tempo. Normalmente elas atingem pessoas a partir dos 45 anos.