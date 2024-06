Fernanda Paes Leme atualiza estado de saúde da filha: "Tudo caminhando"

Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde da filha, que acordou resfriada no dia do aniversário da mãe

Nesta quarta-feira, 5, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para trazer atualizações sobre a saúde da filha e tranquilizar os fãs sobre como ela está. Fernanda precisou dar uma pausa nas comemorações de aniversário para levar a pequena Pilar no pediatra na última terça-feira, 4.

Por meio dos Stories no Instagram, a apresentadora contou que a herdeira está se recuperando bem do resfriado. "Ela está congestionadinha só nas vias aéreas superiores, ela não está com nada no pulmão, está tudo super limpinho", relatou.

"A gente foi à pediatra ontem. Então, é narizinho com coriza, espirro, é muito fofo ela espirrando, tem que fazer limpezinha no nariz, tem que fazer inalação, tudo que ela tem feito. Ela dormiu bem essa noite, está mamando. Então, está tudo caminhando pra ela ficar bem mais rápido. Mas estamos observando", finalizou Fe Paes Leme.

Fernanda Paes Leme dá pausa nas comemorações para levar filha no médico

Aniversário agitado! Fernanda Paes Leme precisou fazer uma pausa na comemoração dos 41 anos na última terça-feira, 04, para levar Pilar, de dois meses, para uma consulta médica. A pequena acordou resfriada no dia do aniversário da mãe.

"Baby Mó acordou resfriadinha e eu vou ficar coladinha nela o dia todo, dando amor e colo. Amando as mensagens de amor e carinho!! Aqui a energia boa é sempre bem vinda. Vocês são demais", disse aos seguidores nas redes sociais.

A pequena, que é fruto do relacionamento de Fernanda com Victor Sampaio, precisou passar em uma consulta no pediatra, mas a apresentadora garantiu que está tudo bem. "Fomos com a vovó no pediatra", escreveu ao mostrar uma foto de Pilar no colo da mãe da artista. "Pipa tá resfriada, mas nada super sério. Vamos cuidar pra não piorar... Aniversário intenso por aqui...", completou.

Mais cedo, Fernanda fez uma reflexão sobre as mudanças que aconteceram na vida dela ao longo do último ano. "Se chorei ou se sorri, importante é que aos 40: engravidei, gravei três programas, fiz mudança e pari. Emoções eu vivi. Venha com calma, 41", escreveu a apresentadora ao compartilhar uma foto com a filha no colo.