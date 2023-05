Ex-BBB Larissa Tomásia deixou seguidores babando com fio-dental e looks ousados; relembre

Ex-participante do BBB 22, a influenciadora Larissa Tomásia mostra rotina de treinos e fotos ousadas no Instagram

A ex-BBB Larissa Tomásia deu o que falar nesta segunda-feira, 29, ao compartilhar fotos curtindo uma tarde de sol em Salvador, na Bahia. A influenciadora digital deixou os seguidores babando ao posar com um biquíni estilo fio-dental e exibir a boa forma do corpo. No entanto, esta não é a primeira vez que ela encanta os internautas ao posar com looks bastante ousados.

A ex-participante do Big Brother Brasil 22 costuma mostrar em seu perfil oficial do Instagram a rotina de seus treinos de musculação na academia. Na hora de posar para as fotos, Larissa Tomásia não economiza no carão e escolhe looks com recortes e decotes distintos, além de exibir os músculos em vídeos ao longo dos treinos.

Além disso, a personal trainer também arrasa nas produções e nos looks para os eventos em que comparece. Recentemente, Larissa encantou a todos ao compartilhar fotos do vestido escolhido para prestigiar o casamento de Yugnir e Mirela Janis. Com um decote profundo, a ex-BBB escolheu a peça no tom verde e compartilhou fotos nas redes sociais.

A musa ainda costuma compartilhar fotos usando os mais diferentes tipos de biquínis em suas viagens à praia, sempre curtindo o calor em dias de sol. Em janeiro, pouco tempo antes do Carnaval, ela arrancou suspiros ao exibir o corpo em uma praia do Rio de Janeiro, usando um biquíni estilo fio-dental com formas geométricas desenhadas nas cores preto e vermelho.

CONFIRA REGISTROS DE LARISSA TOMÁSIA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Tomásia (@larissatomasia)

