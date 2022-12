Esposa de Juliano Cazarré surge em UTI aérea com a filha caçula

Leticia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, revela que a filha caçula, Maria Guilhermina, foi transferida de hospital: 'Dias de adaptação'

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré revelou uma novidade no tratamento da filha caçula, Maria Guilhermina, que está internada desde que nasceu por causa de um problema no coração. Nesta semana, a menina foi transferida de um hospital em São Paulo para um hospital no Rio de Janeiro, que é onde a família mora.

Nas redes sociais, Leticia contou que as duas fizeram a viagem em uma UTI aérea e tudo correu dentro do previsto. Agora, a família vai ficar mais próxima delas e vão ter uma nova rotina.

"Amigos e familiares queridos! Depois de 6 meses separados, finalmente conseguimos transferir a Maria Guilhermina para um hospital no Rio, próximo da nossa casa! Viemos de uti aérea, uma viagem muito tranquila em que ela dormiu o tempo inteiro. Céu de brigadeiro! Agora teremos dias de adaptação à nova rotina familiar, ao novo hospital e, por isso, talvez a gente não consiga responder a todos por enquanto", disse ela.

E completou: "Mas saibam que estamos muito unidos a vocês pelas orações, pelo carinho que recebemos todos os dias e sabemos que muito do que suportamos foi graças ao apoio de vocês. Obrigada especialmente aos amigos de São Paulo, novos e antigos, que muito fizeram para nos acolher e aliviar o nosso fardo durante esse tempo fora de casa. Aos médicos que cuidaram dela com tanto esmero, a qualquer hora do dia e da noite, nós devemos nossa eterna gratidão! À rede Globo, especialmente à Bianca e à Adriana, por estenderem à nossa família sua generosidade, cuidando de tudo para que nós só precisássemos nos preocupar em estar ao lado da Maria Guilhermina, nunca teremos como retribuir o que fizeram por nós. E aos amigos do Rio que se desdobraram em mil pela nossa família, de tantas maneiras, também fica nossa admiração e sincero obrigada!! Daremos notícias assim que possível. Beijos nos corações de todos".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Leticia Cazarré celebra os 11 anos de casamento com Juliano Cazarré

Há pouco tempo, Leticia Cazarré e Juliano Cazarré completaram 11 anos de casamento. Nas redes sociais, a stylist fez questão de celebrar os 11 anos de união com uma linda declaração para o marido, com quem tem cinco filhos, Vicente, de 12 anos, Inácio, 9, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de um aninho, e a caçula da família Maria Guilhermina, que nasceu com um problema raro no coração.

"Não há reencontro sem separação. Estamos sempre ao lado daqueles que amamos. O amor não é o encontro dos olhares. É o encontro dos corações. Onze anos de amor, amizade, entrega e gratidão. Obrigada por ser meu bem amado, @cazarre. Nossos corações nunca estiveram tão unidos", escreveu Letícia.