Esposa de Bruce Willis dá nova atualização sobre estado de saúde do ator após diagnóstico de demência

O astro da franquia 'Duro de Matar', Bruce Willis, anunciou sua aposentadoria em março de 2022

A modelo Emma Heming Willis deu uma nova atualização sobre o estado de saúde de seu marido, o ator Bruce Willis. O astro de Hollywood teve sua aposentadoria anunciada em março de 2022, após ser diagnosticado com afasia. Em fevereiro de 2023 veio a público o diagnóstico de demência frontotemporal (DFT), aumentando as dificuldades do artista com comunicação e memória.

A modelo fez a atualização sobre o estado de saúde do companheiro em um post divulgado na Semana Internacional de Alerta à DFT. O update de Heming lembrou que a doença que aflige seu marido, infelizmente, só tende a piorar : “DFT é a sigla de demência frontotemporal”, lembrou. “A DFT afeta os lobos frontal e temporal do cérebro. Hoje não há cura e nenhum tratamento para essa doença”.

Depois, ela falou sobre seu trabalho divulgando projetos e estudos relacionados à DFT: “Sou passional em meu empenho pelo aumento da conscientização sobre esta doença chamada demência frontotemporal que entrou no mundo de nossa família. Minha esperança é que você aprenda e tire algo novo e útil desta semana. Estou aqui para que a próxima família saiba que você não está sozinho e que há compreensão e esperança em nossa forte comunidade FTD”.

Heming está casada com Willis desde 2009. Eles são pais de Mabel, 10 anos e Evelyn de 7 anos. O ator ainda tem Tallulah, de 29 anos, Rumer, de 34 anos e Scout, de 31 anos, do casamento anterior do astro, com a atriz Demi Moore.

Recentemente Emma, fez um longo desabafo sobre as lutas diárias que encara sendo a companheira que cuida do ator. Ela falou como precisa estar bem para cuidar da família toda durante o desabafo: "Eu sei que parece que estou vivendo a minha melhor vida - tenho que fazer um esforço consciente todos os dias para viver do melhor jeito que consigo", continuou.

"Eu faço isso por mim. Eu faço isso por nossos dois filhos. E por Bruce, que não gostaria que eu vivesse de outra maneira", explicou. Nesse momento, ela se emocionou: "Portanto, não quero que seja mal interpretada, como se eu estivesse bem. Porque eu não estou. Eu não estou bem".

O que é demência frontotemporal?

Conhecida também pela sigla DFT, a demência frontotemporal é um grupo de distúrbios que atingem uma região específica do cérebro chamada lobos frontais do cérebro, ou seja, atrás da testa.

O distúrbio acaba provocando alterações na personalidade, comportamento e também geram dificuldade de compreender e produzir fala. Ela é uma das principais doenças neurodegenerativas e podem piorar com o passar do tempo. Normalmente elas atingem pessoas a partir dos 45 anos.