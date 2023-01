Dennis Carvalho deixa o hospital após um mês internado

Dennis Carvalho recebe alta hospitalar após ser diagnosticado com septicemia em dezembro de 2022

O ator e diretor Dennis Carvalho já está em sua casa após ficar mais de um mês internado. De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ele recebe alta hospitalar e está repousando em sua casa.

O artista foi internado em 26 de dezembro de 2022 em um hospital no Rio de Janeiro com quadro de septicemia. As informações mais recentes sobre o quadro de saúde dele foram dadas por sua ex-mulher, a atriz Deborah Evelyn, para a colunista Patricia Kogut.

Há poucos dias, ela contou que Carvalho estava melhorando a cada dia. “Está tudo caminhando bem. Ele está estável, melhorando a cada dia. Agora sem nenhuma intercorrência. Graças a Deus”, disse ela à publicação.

O artista é pai de Leonardo Carvalho, fruto do relacionamento com Christiane Torloni, Tainá, da relação com Monique Alves, e Luiza, do relacionamento com Deborah Evelyn.