Daniele Hypolito desabafa após completar um mês internada

Daniele Hypolito foi internada no CTI e passou por um procedimento cirúrgico

A atleta Daniele Hypolito fez um desabafo sobre sua internação após fazer cirurgia para uma pansinusite, ou sinusite crônica.

Ela chegou a ser internada em um Centro de Tratamento Intensivo com batimentos cardíacos irregulares e infecção antes de realizar a cirurgia e, após, conta que a recuperação não tem sido tão fácil.

"Bom dia, pessoal! Sim, hoje acordei muito, muito, muito inchada, mas é normal porque eu estou tendo que tomar corticoide novamente porque eu tive umas dores de cabeça horrorosas e aí tive que voltar a tomar o corticoide. Então eu estou toda inchada, estou me sentindo horrorosa", contou sobre o quadro.

"Eu estou ficando um pouquinho irritada. Porque a barriga fica muito inchada e me incomoda porque começa a doer um pouco. E está batendo bem o cansaço de estar há um mês já internada no hospital, juntando desde a primeira internação, dois meses no hospital… Então é ruim? É horrível, mas eu sei que é para o meu melhor nesse momento", constatou.

"Como atleta a gente sempre foi muito focado naquilo que a gente almeja e o meu maior desejo hoje é sair daqui 130% para voltar ao meu dia a dia ativo normal, para retornar meus projetos que estão todos parados por conta da minha saúde, mas a gente precisa, sim, priorizar nossa saúde. Porque sem saúde a gente não chega a lugar nenhum. Mas já está passando, daqui a pouco eu estou de volta. É só para compartilhar com vocês um pouquinho do que tem acontecido aqui no hospital", concluiu ela, que chegou a entrevistar sua doutora otorrinolaringologista para explicar seu caso aos fãs.

Veja vídeo: