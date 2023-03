Após contrair infecção, ginasta Daniele Hipólito volta a caminhar

Daniele Hypólito contraiu infecção na bexiga, que logo se agravou e levou à internação

A ginasta Daniele Hypólito teve de ser internada com urgência no Centro de Terapia Intensiva ao ser acometida com uma infecção na bexiga, que logo se agravou.

Se recuperando da bactéria, ela tranquilizou os fãs e mostrou que já estava andando."Tô passando pra dizer que vou dar a caminhada do dia porque é importante, é recomendado pelos fisioterapeutas até para ver como fica respiração, saturação", afirmou.

"Vou pra minha caminhada diária, dei três voltas nos corredores do hospital. Tudo vai passar", disse esperançosa.

Em um de seus registros no Instagram, ela contou que recebeu uma pessoa especial em seu quarto de hospital. "Hoje eu recebi uma visita especial da minha técnica[Geoggette Vidor] com mais de 10 anos de parceria. Obrigada pelo carinho e cuidado de sempre, amei receber sua visita", contou. Em seu Instagram, a mentora também publicou uma foto e escreveu na legenda que estava visitando "a filha de coração".

Veja foto: