Claudia Ohana revela que a filha, Dandara, foi internada

A atriz Claudia Ohana (59) contou que a sua filha, Dandara Ohana (39), foi internada. Nos stories do Instagram, ela contou que a jovem foi diagnosticada com um abscesso na garganta e precisou ficar em observação médica.

A estrela desabafou sobre o quanto acompanhar a internação dos filhos, mas garantiu que a jovem já está melhorando.

“Me deu vontade de mostrar um pouco da vida real, o lado não tão bom da vida. A gente sempre mostra o lado glamoroso da vida, estamos sempre maquiando, uma vida feliz e tal... Estou no hospital. A minha filha foi internada. Não é nada grave. Ela já está melhorando. Ela está com um abscesso na garganta, na amigdalite. Ela não estava conseguindo falar, não estava conseguindo engolir nada. Ela está melhorando. Está cansada, é cansativo, você fica horas para ser internada, e é um hospital particular... Fiquei pensando nas pessoas em um hospital público, com filhos. Essa reflexão... E dividi isso porque eu sei que toda mãe fica acabada com um filho no hospital, mas ela está melhorando. Essa é a vida real”, afirmou.

Atualmente, Claudia Ohana está envolvida com as gravações da novela Vai na Fé, próxima trama das 7 da Globo. A trama marcará o retorno dela às novelas desde que atuou em Verão 90, de 2019.

