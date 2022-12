Anitta atualiza fãs após dar entrada em hospital em São Paulo

Após viagem para o Japão, cantora Anitta dá entrada em hospital e se manifesta na web para tranquilizar fãs sobre estado de saúde

A cantora Anitta (29) deixou os fãs preocupados após a notícia nesta quinta-feira, 01, de que deu entrada em um hospital em São Paulo.

Após viagem de férias para o Japão, a artista desembarcou na capital paulista e foi ao ambulatório do Hospital Albert Einstein. A informação foi confirmada pela assessoria da famosa ao G1.

Em sua conta oficial no Twitter, Anitta aproveitou para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde, sem dar detalhes do motivo da visita ao hospital. Ela ainda afirmou que volta para casa em breve.

"Tá tudo bem, gente... tudo certo", disse a cantora. Momentos depois, Anitta escreveu: "Já já eu volto pra casa. Amanhã tem show. Tudo certo e segue o baile."

Confira a publicação de Anitta no Twitter:

Tá tudo bem, gente... tudo certo — Anitta (@Anitta) December 1, 2022

Já ja eu volto pra casa. Amanhã tem show. Tudo certo e segue o baile — Anitta (@Anitta) December 1, 2022

Anitta lança novo EP com músicas inéditas em português

Na quarta-feira, 30, Anitta surpreendeu seus fãs ao lançar músicas de seu novo projeto musical, “À Procura da Anitta Perfeita”. O EP com sete faixas conta com “Mel”, em parceria com Wesley Safadão, “Ai papai” com MC Danny e HITMAKER e a canção “Avisa Lá”, um feat com Lexa, Rebecca e Pocah. As outras faixas também terão parcerias com Maiara e Maraisa, Costa Gold e com o produtor Rafinha RSQ. “A surpresa foi pros fãs e pra mim rss. Lançamento oficial às 21h em todas as plataformas”, comentou a artista em um post noticioso que revelava o lançamento, indicando que ela não sabia das três primeiras faixas divulgadas.

