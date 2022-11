Ana Beatriz Nogueira revela como descobriu o câncer

Ana Beatriz Nogueira relembra a recuperação após retirar tumor

A atriz Ana Beatriz Nogueira (55) relembrou como foi descobrir que tinha um tumor no pulmão. A artista descobriu o câncer em estágio inicial e conseguiu retirá-lo em uma cirurgia. Tanto que ela teve uma recuperação rápida.

"Tive uma sorte danada. Descobri (o câncer) cedo, estava encapsulado, pude tirá-lo e não passar pelo processo de quimio e radioterapia, que teria me impedido de trabalhar. Dois meses depois (da cirurgia), eu estava experimentando roupa de 'Todas as Flores' no Projac", disse ela ao site Splash UOL.

Então, ela contou que usou uma medicação forte, mas não se deixou abater. "Foi uma experiência dura. Tem a parte dos remédios, não pode fazer exercício, a gente ganha peso, é muita cortisona, mas isso tudo diante do fato de dois meses depois você está querendo ir gravar, você fala: 'gente, maravilha'. Cheguei com mais vontade ainda de trabalhar. Tem que obedecer aos médicos, claro, mas fico doida para sair e ir trabalhar. Quando a gente é muito apaixonado pelo que faz, não é brincadeira, não. Quantas peças eu já entrei em cena gripada. Você pensa: 'meu Deus, não sei se vou conseguir fazer o monólogo' e, de repente, você está pulando e, depois, sai para jantar porque se animou. Para mim, meu trabalho é tudo", declarou.

Ana Beatriz Nogueira revela o que pensou ao descobrir o câncer

Ana Beatriz Nogueira também contou como foi receber o diagnóstico do tumor no pulmão. Ela contou os exames que precisou fazer até a cirurgia.

"Primeiro, quando se descobre um tumor, espera para saber o que é, faz punção... Eles tiram um pedaço para a biópsia. A espera é uma loucura. E a imaginação vai embora. Aí chega o resultado dizendo que é maligno. Cai o mundo, o chão se abre. "Meu Deus, caramba, não acredito". Depois que você sabe se é maligno, tem que saber se há metástase. Vai fazer o pet scan. Esse caminho é muito duro, e você fica pensando demais. Quando não deu metástase, saí felicíssima. Então, me falaram: "É cirúrgico, vamos tirar tudo, vai dar certo"", contou em entrevista à colunista Patricia Kogut.

E completou: "Mais um tempinho até a cirurgia - explica ela, que só descobriu após fazer uma tomografia devido a uma gripe supostamente causada pelo vírus influenza. - Não tive Covid até hoje. Eu peguei influenza. Na verdade, o médico acha que foi. Porque, quando veio o exame, já tinha passado o tempo que acusaria a doença. É que teve uma época que estava em falta o teste. O médico disse: "O negativo não adianta mais pra gente, já passou a janela". Bendito seja o que quer que eu tenha tido".