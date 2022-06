Ana Beatriz Nogueira fala do diagnóstico de câncer: 'Chão se abre'

Ana Beatriz Nogueira conta detalhes da cirurgia para remover um câncer do pulmão e relembra como foi receber o diagnóstico

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 10h45

A atriz Ana Beatriz Nogueira (54) abriu o coração ao relembrar quando recebeu a notícia de que tinha um câncer no pulmão. Ela retirou o tumor há três meses e os médicos dizem que ela está curada, mas é necessário esperar o tempo de remissão. Ela descobriu o tumor maligno por causa de um exame de tomografia no tratamento de uma influenza e fez a cirurgia para removê-lo.

"Tiraram um pedaço do órgão, todo o lóbulo inferior esquerdo. O tumor era pequeno e estava encapsulado. Não tinha metástase. Os médicos falam que estou curada, mas, no caso de câncer, tem aquela história dos cinco anos. Tem que fazer exames de três em três meses no começo, depois vai espaçando. O tratamento é ficar de olho nisso e só", disse ela à colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Então, a artista contou que não precisou fazer outros tratamentos contra o câncer e está bem. "Não sinto nada. Quando faço exercício de tronco, mexo diretamente na região operada e, por isso, sinto dor depois. É muito recente. Tem um tempo para o corpo se ajambrar. Mas tudo isso é nada perto de tirar um tumor e dizer tchau, sem nem fazer quimio e radioterapia. O que importa é que estou perfeitamente saudável e apta para trabalhar, até segunda ordem. Lá vou eu", disse ela.

Ana Beatriz Nogueira revela o que pensou ao descobrir o câncer

Ana Beatriz Nogueira também contou como foi receber o diagnóstico do tumor no pulmão. Ela contou os exames que precisou fazer até a cirurgia.

"Primeiro, quando se descobre um tumor, espera para saber o que é, faz punção... Eles tiram um pedaço para a biópsia. A espera é uma loucura. E a imaginação vai embora. Aí chega o resultado dizendo que é maligno. Cai o mundo, o chão se abre. "Meu Deus, caramba, não acredito". Depois que você sabe se é maligno, tem que saber se há metástase. Vai fazer o pet scan. Esse caminho é muito duro, e você fica pensando demais. Quando não deu metástase, saí felicíssima. Então, me falaram: "É cirúrgico, vamos tirar tudo, vai dar certo"", contou.

E completou: "Mais um tempinho até a cirurgia - explica ela, que só descobriu após fazer uma tomografia devido a uma gripe supostamente causada pelo vírus influenza. - Não tive Covid até hoje. Eu peguei influenza. Na verdade, o médico acha que foi. Porque, quando veio o exame, já tinha passado o tempo que acusaria a doença. É que teve uma época que estava em falta o teste. O médico disse: "O negativo não adianta mais pra gente, já passou a janela". Bendito seja o que quer que eu tenha tido".

Ana Beatriz Nogueira voltará às novelas em breve. Ela está no elenco de Todas as Flores, nova novela de João Emanuel Carneiro para o Globoplay.