Alinne Prado é atingida por explosão de panela de pressão: ‘Susto medonho’

Alinne Prado choca os fãs ao revelar que foi atingida pela explosão de uma panela de pressão em sua casa e teve queimadura no colo: ‘Comecei a tremer'

A apresentadora Alinne Prado levou um grande susto nesta terça-feira, 9. Ela contou que sua panela de pressão explodiu durante a hora do almoço e ela foi atingida pelo líquido quente. Nas redes sociais, a estrela mostrou fotos da queimadura que apareceu em seu colo e no braço, e o que fez para impedir que as bolhas aparecessem.

Na legenda do post, a comunicadora contou que se assustou com a explosão, mas teve a ajuda de seu filho, Arthur. Ela o orientou a pegar babosa para ela espalhar pela região avermelhada e conseguiu sentir um alívio.

"Tenham babosa (aloe vera) em casa!!! Hoje minha panela de pressão explodiu quando eu estava fazendo almoço. Foi um susto medonho! Por isso, tive uma descarga de adrenalina, comecei a tremer e Arthur correu para me ajudar (foi safo demais o moleque). Pedi para ele pegar a faca e arrancar uma folha de babosa. Enquanto ele cortava a planta, passei gelo (o que é errado) e começaram a surgir bolhas. Assim que passei a babosa, as bolhas diminuíram e a vermelhidão tb. Entrei na piscina para a pele parar de cozinhar. Falei com Bruno e ele mandou comprar sulfadiazina de prata, o que aliviou muito a dor. Enfim, agora nunca mais vou querer usar panela de pressão e a babosa, que eu já amava, agora tem meu amor triplicado!", disse ela, que não deu mais informações sobre seu quadro de saúde.

Alinne Prado relembrou a demissão da Globo

A jornalista Alinne Prado participou do Vaca Cast e abriu o jogo sobre sua demissão da TV Globo após voltar de licença maternidade. Ela contou que o momento aconteceu porque foi substituída por outros profissionais e ficou abalada.

"Foi a coisa mais linda, minha primeira ultrassonografia foi ao vivo, eu descobri o sexo do Arthur… Aí no dia que voltei de licença-maternidade, fui demitida, porque contrataram dois homens para o meu lugar… Nossa, meu leite secou na época, foi um baque, primeira vez que tô falando sobre isso", afirmou.

Pouco tempo depois, ela se tornou integrante do extinto Vídeo Show e gostou da experiência. "Era só para cobrir férias no ‘Vídeo Show’, aí eles foram gostando do meu trabalho, fui crescendo, fui pegando reportagens especiais, até eu chegar na bancada, sendo a primeira negra a sentar na bancada do entretenimento da TV", contou.