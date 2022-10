Alinne Prado fala sobre sua demissão da TV Globo: "Foi um baque!"

A jornalista Alinne Prado deu detalhes sobre como foi demitida da Globo após voltar da licença maternidade

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 18h33

A jornalista Alinne Prado participou do Vaca Cast e abriu o jogo nesta quinta-feira, 13, sobre sua demissão da TV Globo após voltar de licença maternidade. Ela contou que o momento aconteceu porque foi substituída por outros profissionais e ficou abalada.

"Foi a coisa mais linda, minha primeira ultrassonografia foi ao vivo, eu descobri o sexo do Arthur… Aí no dia que voltei de licença-maternidade, fui demitida, porque contrataram dois homens para o meu lugar… Nossa, meu leite secou na época, foi um baque, primeira vez que tô falando sobre isso", afirmou.

Pouco tempo depois, ela se tornou integrante do extinto Vídeo Show e gostou da experiência. "Era só para cobrir férias no ‘Vídeo Show’, aí eles foram gostando do meu trabalho, fui crescendo, fui pegando reportagens especiais, até eu chegar na bancada, sendo a primeira negra a sentar na bancada do entretenimento da TV", contou.

Recentemente, Alinne Prado comandou o programa Bom Dia Você, da RedeTV!, mas a atração saiu do ar há pouco tempo.