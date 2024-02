Aline Wirley revela diagnóstico sobre sua saúde: ‘Já vinha dando sinais’

Aline Wirley revela a surpresa da médica ao fazer o seu diagnóstico: ‘Ela falou: ‘Como você está andando?''

A cantora Aline Wirley revelou que foi diagnosticada com anemia e iniciou o tratamento. A estrela contou nos stories do Instagram sobre a necessidade de se cuidar para recuperar sua animação.

"Estou de volta e com uma disposição! Para quem não sabe eu estava com anemia. Ainda estou, mas fiz reposição de ferro e estou bem melhor", disse ela.

Então, ela contou sobre a surpresa da médica ao ver seus exames. "Eu tenho, na verdade, uma anemia que já vinha dando sinais há uns três anos. Só que, desta vez, meu nível de ferritina [proteína responsável por armazenar ferro, produção normal de glóbulos vermelhos do sangue] baixou bastante", contou. "Minha médica falou que [o normal] é tipo 100 e o meu estava cinco, ela falou 'Aline como você está andando?'', afirmou.

E completou: "Mas agora a gente vai fazer uma investigação para ver de onde vem isso; fui ao ginecologista porque poder ser a menstruação... Tem vários sinais. A questão toda é: o corpo dá sinais. Então, observe. Se a gente não para conscientemente, o corpo vai falar 'pode parar agora'. E foi o que aconteceu".

Aline Wirley fala sobre os filhos adotivos

Nesta quarta-feira, 24, Aline Wirley e Igor Rickli conversaram com seus seguidores nas redes sociais e falaram sobre o processo de adoção dos filhos que está rolando desde o ano passado. O casal de estrelas explicou por que as crianças ainda não apareceram mostrando os rostinhos em nenhuma rede social ao ser questionado por um fã.

"Está quase, daqui a pouquinho vai poder [mostrar o rosto]", disse Igor. "O que mais a gente quer é compartilhar com vocês os rostinhos dos nossos filhos, mas a gente está num processo judicial, sigiloso, envolve muitas questões, muitas pessoas. Até que esteja tudo direitinho, a gente não pode mostrar. Eles são lindos! As coisas mais maravilhosas do mundo!", contou Aline.

Aline e Igor foram até Manaus em novembro para conhecer os filhos. Vale lembrar que os dois, já são pais de Antônio, de 8 anos, e sempre tiveram a vontade de adotar um filho. Em sua passagem pelo BBB 23, a cantora já havia dito que ela e o marido desejavam adotar uma criança.