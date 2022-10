Yanna Lavigne exibe suas curvas em dia de praia: ''O corpo da gata!''

Mãe de duas meninas, atriz Yanna Lavigne ostenta corpaço ao posar de biquíni dentro do mar no Rio de Janeiro e recebe elogios da web

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 07h42

A atriz Yanna Lavigne (32) encantou os seguidores ao postar fotos aproveitando o calor no Rio de Janeiro na praia!

Na quinta-feira, 27, a famosa compartilhou uma sequência de registros em que aparece curtindo dia perto do mar. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a estrela surgiu se divertindo dentro d'água, usando um biquíni verde estampado.

Mãe de duas meninas, Madalena (5) e Amélia, de 9 meses, a esposa de Bruno Gissoni (35) chamou atenção da web pelo corpaço escultural. "Abriu-se a temporada", celebrou Yanna Lavigne ao legendar o post.

O post ganhou rapidamente curtidas e comentários de famosos e fãs. "O corpo da gata", destacou Antonia Morais. "Bela!", elogiou Rafa Brites. "Lindaaaa", exaltou Mariana Goldfarb. "Que linda mana", disse Giovanna Lancellotti. "O corpo mais perfeito (and natural) que já vi em toda minha vida… Toda linda essa mamãe!", babou Thaeme. "Nem parece que é mãe de duas meninas de tão perfeita", comentou uma internauta.

Confira as fotos de Yanna Lavigne na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yanna Lavigne (@yannalavigne)

Yanna Lavigne posta foto das filhas e semelhança impressiona a web

Recentemente, Yanna Lavigne compartilhou um lindo registro das filhas, Madalena (5) e Amélia (8 meses), e encantou os seguidores. No registro, a irmã mais velha aparece agarrada com a caçula enquanto elas comem pão. "Feliz dia das crianças. Que elas sejam preservadas, cuidadas com compaixão, empatia e acima de tudo respeito! E acima disso tudo, amor", escreveu a mamãe.

A semelhança entre as herdeiras de Yanna e Bruno Gissoni chamou a atenção da web. "Elas são iguaizinhas", "Cara de uma, focinho da outra", "Essa meninas são lindas", "Fofura em dose dupla", dispararam eles.

