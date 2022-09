Vivian Amorim exibe novo visual e comemora: "Dignidade recuperada com sucesso"

A ex-BBB passou por uma transformação e ganhou elogios ao exibir o novo visual nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 22h02

Vivian Amorim (29) decidiu mudar o visual e passou por uma transformação nesta terça-feira, 27. Em seu perfil no Instagram, a ex-BBB e apresentadora mostrou o novo visual e comemorou a "dignidade recuperada".

Como estava com os fios escuros, Vivian fez algumas luzes e diminuiu um pouco o comprimento. "Dignidade recuperada com sucessoooo!!", escreveu ela ao compartilhar o vídeo do antes e depois.

Em outra publicação, ex-BBB compartilhou uma sequência de fotos do novo visual e comemorou a mudança. "Sorrisão e carão de quem deu adeus aos fios brancos e recuperou a autoestima com louvorr!! Como é bom dar uma renovada no visu, né? Tô me achaniii", disse ela.

A mudança recebeu elogios dos seguidores. "Ficou maravilhosa", disse uma internauta. "Amei essa cor. Ficou ainda mais iluminada", escreveu outra. "Arrasou demais", comentou uma seguidora. "Você fica linda de qualquer jeito", afirmou uma fã.

Confira o novo visual de Vivian Amorim:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vivian Amorim (@amorimvivian)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vivian Amorim (@amorimvivian)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!