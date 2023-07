Virginia Fonseca posa de topless e a sogra diz: 'Que boneca linda'

Corpão sarado de Virginia Fonseca é alvo de comentários nas redes sociais

A influenciadora digital Virginia Fonseca elevou a temperatura das redes sociais nesta semana ao mostrar uma foto sensual em seu perfil. Na última quarta-feira, 12, a musa mostrou uma imagem que fez durante sua viagem para Paris, na França, e recebeu vários elogios para a sua beleza.

Na imagem, ela surgiu de topless e deixou à mostra seu corpão sarado e a tatuagem em suas costas. Inclusive, a loira recebeu elogios da sogra e do marido. “Que boneca linda”, disse Poliana Rocha. “Linda, te amo”, escreveu Zé Felipe.

Além disso, os seguidores também foram às loucura com o registro sensual. “Perfeita. Lindona”, disse um fã. “Maravilhosa”, comentou outro. “Magnífica”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca revela qual nome pode dar para o terceiro filho

A influenciadora digital Virginia Fonsecaagitou as redes sociais ao revelar as opções de nome para o seu terceiro filho com Zé Felipe. Ela se divertiu com a inteligência artificial para criar fotos de como seria o seu próximo herdeiro e contou qual nome daria para a criança. “Maria Antônia ou José Leonardo? Ai ai ai”, ela brincou ao questionar o sexo do futuro herdeiro.

Mas os fãs não curtiram muito as opções! Diversos seguidores criticaram o nome eleito para a menina: “Maria Antônia não, por favor, Virginia”, pediu uma. “Meu Deus, mulher, Maria já é nome de velha, aí você me vem com Antônia junto, coitada dessa criança”, disparou outra admiradora. “Maria Antônia pegou pesado, ela não vai te perdoar", brincou outra.

Alguns seguidores também não curtiram o nome do menino, que seria uma homenagem para Zé Felipe e seu pai, o cantor sertanejo Leonardo: “Poderia ser Mário Leonardo, pra fazer homenagem ao pai falecido, não vou entender nunca isso, ainda bem que a vida é dela, não minha”, opinou uma fã.