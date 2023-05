Vera Fischer dá repaginada no visual e exibe resultado: ''Cacheados e revoltos''

Aos 71 anos, atriz Vera Fischer decide mudar o visual, adota os fios mais curtos e cacheados, e encanta seguidores com a transformação

A atriz Vera Fischer (71) decidiu mudar o visual e usou as redes sociais neste sábado, 13, para mostrar o resultado da transformação para seus seguidores!

Em seu perfil no Instagram, a artista surgiu radiante em série de fotos ao lado do hair stylist Costatto, responsável pela mudança, com os fios mais curtos e cacheados. Na legenda, ela contou que aprovou o resultado.

"Sabadou e 'costattou'. Há tempos que meus cabelos não viam as mãos de Costatto. Cortamos um pouco e tivemos vontade de deixar os cabelos mais cacheados e revoltos", disse Vera.

"Gostaram? Eu ameiii", afirmou ela. "Obrigada meu querido Costatto. Amo você. Um glorioso sábado pra todos vocês com muitos beijinhos. Dessa sua desde sempre, Vera", escreveu ainda na publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. "Ficou maravilhosa", "Deslumbrante", "Essa mulher é um escândalo de linda", "Nossaaaa! Que mulher mais linda!", "Beleza em progressão infinita", "Linda essa mulher, nem parece ter 70 anos toda radiante igual o sol ", "Uau, Verinha, mais bela impossível", disseram.

Confira o novo visual de Vera Fischer:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Fischer (@verafischeroficial)

Vera Fischer é vista sem maquiagem em aeroporto

A atriz Vera Fischer esbanjou simpatia ao ser flagrada em um aeroporto no Rio de Janeiro recentemente. A estrela estava desembarcando de uma viagem e ostentou a sua beleza natural. A artista surgiu com um macacão verde e blusa amarrada na cintura. Inclusive, ela mostrou que estava sem maquiagem e deixou à mostra seu rosto lavado.

Recentemente, Vera Fischer contou que não pretende voltar a atuar em novelas. Ela contou que será vista apenas nas reprises das tramas que já fez ao longo de sua carreira. “Ah, agora só no Vale a Pena Ver de Novo. Em primeiro lugar, você tem que ser convidada, e em segundo lugar, o personagem precisa ser muito bom para ser aceito. Então assim, são vários elementos que dificultam. É necessário ter um interesse de parte a parte”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do UOL.