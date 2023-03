Topless, Nana Gouvea arranca suspiros de seguidores ao surgir de fio-dental

Atriz e modelo Nana Gouvea publica clique para lá de sensual e deixa seguidores completamente malucos

Nesta terça-feira, 21, a atriz e modelo Nana Gouvea (47) decidiu elevar a temperatura da internet! A musa publicou em suas redes sociais um clique de um ensaio fotográfico para lá de sensual e arrancou diversos elogios de seus seguidores, que ficaram completamente apaixonados.

“Queria saber como se diz ‘Perdeu, malandro’ em inglês…”, brincou a atriz, alfinetando. Na postagem, Nana aparece usando uma calcinha extremamente fio-dental e fazendo topless, cobrindo apenas o necessário com um efeito para censurar seus seios. Ela posou na frente de um piano.

Os comentários foram inundados de elogios para a musa dos anos 90 e 2000. “Espetáculo de mulher”, comentou um internauta. “His loss indeed”, brincou um outro, fazendo referência a legenda da atriz. “Nunca tive tanta inveja de um móvel”, exaltou um outro seguidor. Além dos milhares de emojis de carinhas de apaixonados, palminhas e corações de todas as cores possíveis para exaltar a perfeição da modelo.

Veja a publicação da atriz e modelo Nana Gouvea fazendo topless usando uma calcinha mínima:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nana Gouvea (@nanagouveaofficial)



Nana Gouvea mostra tatuagem íntima em clique sem roupa na cama: "Fartura"

E olha que a musa já está acostumada a mexer com os corações de seus milhares de seguidores. No começo do mês, Nana Gouvea posou usando nenhuma peça de roupa, exibindo uma tatuagem íntima que tem em seu bumbum. “Boa tarde amores! Tudo bem?", perguntou ela direto de Nova York, nos Estados Unidos.