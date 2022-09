Thelminha chama atenção ao usar vestido decotadíssimo durante evento: ''Simplesmente perfeita!''

Thelminha deixou seus seguidores babando ao exibir seu corpão usando um vestido elegante super decotado

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 07h36

Nesta terça-feira, 20, Thelminha Assis (37) decidiu usar suas redes sociais para exibir o look estiloso e elegante para comparecer à pré-estreia do filme A Mulher Rei, de Viola Davis (57), que aconteceu em um evento no Rio de Janeiro.

Para a ocasião, a campeã do BBB 20, apostou em um vestido preto curtinho, cheio de paetês, com um enorme decote que realçava sua beleza. Ela ainda complementou o visual com um casaco de pelinhos, um salto alto estiloso, uma make arrasadora e brincos prateados bafônicos.

Na legenda, ela escreveu: "Black is beautiful. Black is Power. Pronta pra assistir A Mulher Rei e aplaudir Viola Davis e elenco".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Simplesmente perfeita!", falou outro. "Que mulher!", escreveu ainda um terceiro.

Confira as fotos de Thelminha exibindo o look decotadíssimo que escolheu para participar de um evento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thelma Assis 🎭 (@thelminha)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!