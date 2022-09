Solange Frazão chama atenção ao fazer comparação do corpo aos 35 e 59 anos: "Escolhas certas"

A musa fitness Solange Frazão fez um montagem com uma foto de quando tinha 35 anos e uma atual, aos 59

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 20h25

Solange Frazão (59) impressionou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 29, ao compartilhar um antes e depois de seu corpo.

Na primeira foto, a musa fitness aparece com 35 anos, exibindo seu corpo escultural com uma camisa branca e um shorts jeans. Já na segunda imagem, que é um registro atual, ela também esbanja beleza ao usar um cropeed, camisa e shorts.

"#35 #59 As escolhas certas na vida são implacáveis para a saúde e a longevidade. Hoje comprovo a cada ano que passa. Fico feliz porque posso com minhas experiências únicas poder ajudar muitas mulheres com meus segredos", disse ela no começo da legenda.

E completou: "Não quero apenas que você viva mais. Quero que você desfrute a vida vivendo mais com qualidade e saúde. Quem vem??? Não é genética, é disciplina. Não é sorte, é foco. Não é dinheiro, é determinação. Não é o lugar, é a vontade", finalizou.

Confira o antes e depois de Solange Frazão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Frazão🅰️+ (@solangefrazaooficial)

Look ousado

Recentemente, Solange Frazão esbanjou seu corpaço treinado com muito estilo. Ela se exibiu em um look verde e chamou a atenção ao deixar sua barriga de fora à mostra, enquanto fazia poses em um sofá, e e impressionou ao ostentar suas curvas saradas na combinação com cropped.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!