Só de calcinha fio-dental, Poliana Rocha exibe corpaço ao fazer massagem

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, impressionou exibir seu bumbum empinado ao aparecer só de calcinha em sessão de massagem

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 07h55

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, impressionou ao mostrar um momento de seu cuidado íntimo na rede social. Nesta segunda-feira, 03, ela compartilhou uma selfie fazendo drenagem e chamou a atenção ao exibir seu corpaço no espelho.

No registro publicado pela influenciadora em seus stories, ela apareceu deitada de bumbum para cima e chocou com seus glúteos empinados.

Fazendo topless e usando apenas uma calcinha preta fio-dental, Poliana Rocha protagonizou o momento de autocuidado com muita beleza.

"Desincha ou desincha", disse a mãe do cantor Zé Felipe ao surgir recebendo a massagem para ficar com as curvas mais sequinhas.

Direta e sem papas na língua, com frequência, a influenciadora responde a perguntas polêmicas dos internautas em seus stories. Recentemente, ela rebateu críticas sobre o trabalho do filho e também sobre ser uma "perua sem noção".

Poliana Rocha fala sobre ficar grávida aos 45 anos

Nas últimas semanas, Poliana Rocha se mostrou animada com a notícia de que Claudia Raia está grávida aos 55 anos. Ao saber que a atriz terá seu terceiro filho após os 50 anos, a esposa do cantor Leonardo comentou que também gostaria de ter mais um herdeiro, contudo, revelou o motivo de não poder.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!