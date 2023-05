Na praia, Sheron Menezzes surge sem maquiagem e exibe beleza natural: “Deusa!”

De biquíni, Sheron Menezzes a Sol de 'Vai na Fé', surge sem maquiagem e esbanja curvas desenhadas; veja

Uau! A atriz Sheron Menezzes (39) voltou a movimentar as redes sociais na última terça-feira, 02. Dona de curvas esculturais, a morena compartilhou uma sequência de cliques só de biquíni e deixou os seguidores ainda mais apaixonados.

Curtindo a folga com a família em um cenário paradisíaco no Rio de Janeiro, a intérprete da personagem Sol, de 'Vai na Fé' , surgiu com um traje de banho pequininho enquanto renovava o bronze diante dos raios solares. Com os cabelos soltos, ela surgiu sem maquiagem e esbanjou sua beleza natural.

No primeiro clique, a bela aparece em uma selfie sem retoque e sem make exibindo os cachos naturais, além de evidenciar a boa forma no ângulo estratégico. Com sorrisão no rosto, ela mostrou imagens do feriado e se divertiu: “Achegando na sua timeline. O corpo já tá na terça, mas a mente continua no feriado e na praia”, escreveu ela na legenda da publicação.

Não demorou muito para que os fãs da global, atualmente no ar no folhetim da Globo enaltecessem a beleza da musa com enxurrada de elogios.

"Deusa", disse um. "Fotos proibidas em 85 países, por excesso de perfeição!", elogiou outro. "Que mulher perfeita!", exaltou mais um. "Que mulher perfeita", babou uma fã,

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SHERON MENEZZES:

Sheron Menezzes resgata vídeo do casamento para celebrar bodas de papel

Sheron Menezzes e o empresário Saulo Camelo comemoraram 01 anos de casados, e para relembrar a data especial, a atriz celebrou o momento romântico com um vídeo para lá de apaixonante. A famosa fez questão de resgatar a filmagem de seu grande dia, inclusive bastidores da cerimônia.

"Um ano…", legendou ela, acompanhado por um emoji de coração vermelho. Nos comentários, ele fez questão de se declarar e arrancar suspiros da amada. "Só o primeiro de 12...rs", escreveu.