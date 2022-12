Sem sutiã, Cleo surge com look atrevido e decote quase mostra demais

Cleo surge sem sutiã em look bem extravagante e deixa fãs babando com a sua beleza

Cleo Pires (40) deixou os seguidores babando ao publicar o registro de um ensaio de fotos nesta sexta-feira, 09. A artista surgiu com uma minissaia e uma blusa bem curta, deixando a peça toda aberta e mostrando boa parte dos seios no decote ousado.

“Nova edição da barbie morena”, escreveu Cleo, na legenda da publicação. Na sequência, ela recebeu uma série de elogios nos comentários. “Um espetáculo de mulher”, destacou um. “Muito bela, se a Barbie fosse linda assim…”, afirmou outro.

Recentemente, Cleo rebateu alguns comentários intolerantes sobre sua religião, ela é praticante do candomblé. “As pessoas têm todo o direito de seguir a religião que mais se aplica a vida da pessoa, com os valores da pessoa, com que a pessoa acredita, mas não existe só uma religião no mundo. E, pra gente evoluir como sociedade, a gente precisa urgentemente respeitar todas as formas de pensar”, disse.

Rômulo Arantes fala sobre término com Cleo Pires: "sofri um durante bom tempo"

O ator Rômulo Arantes (42) falou sobre o término de relacionamento com Cleo Pires. Eles se separaram em 2016, após ficarem três anos juntos.

No podcast 'Papagaio Falante' apresentado por Renato Rabello (52) e Sérgio Mallandro (67), o galã disse que não foi uma ruptura fácil. "Eu terminei o relacionamento amando durante um tempo. Sofri durante um bom tempo. Foi difícil me relacionar com outra pessoa depois disso. Demorei um tempo".

Ele relatou o motivo pelo qual os dois não deram certo mais."Acontece muito em relacionamentos, e não só nesse, aconteceu em outros também. Os ideais têm que ser parecidos, tem que rolar uma parceria muito grande, porque o tesão começa a diminuir. O sexo começa a diminuir naturalmente, o que fica é o amor, a admiração e o companheirismo", contextualizou.

"Os projetos de vida têm que andar juntos. O que aconteceu nesse caso: algumas coisas começaram a desandar, em relação aos planos, projetos e tudo mais. Aí chegou ao fim", contou.