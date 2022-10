Sem nada por baixo, Juju Salimeni ostenta corpaço turbinado em vestido recortado: ''Musa''

Ex-panicat Juju Salimeni exibiu curvas estourando em look justíssimo com recortes e quase mostrou demais

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 07h34

A apresentadora Juju Salimeni (35) surgiu arrasadora em novas fotos em sua rede social! Nesta quarta-feira, 26, a ex-panicat se arrumou para um evento e roubou a cena com a roupa escolhida para o momento.

Na suíte de sua mansão, a famosa fez várias poses e mostrou o look de todos os lados. Usando um vestido vermelho bem colado e cheio de recortes, a musa fitness ostentou seu corpaço sarado com muita atitude.

Dispensando a roupa íntima, Juju Salimeni esbanjou suas curvas musculosas livremente na peça bem justa ao corpo. "Não dava pra escolher só uma foto porque esse look tava BAPHÔNICO!", disse a famosa sobre a produção.

Nos comentários da publicação, os internautas logo se mostraram admirados com a ex-panicat. "Musa", exclamaram os fãs. "Maravilhosa de vermelho", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Juju Salimeni impressionou ao exibir seu tanquinho com gominhos em uma selfie no espelho de seu quarto. De cropped decotado e calça baixa, ela ostentou seu abdômen desenhado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni revela se usa anabolizantes para manter corpaço musculoso

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um questionamento sobre utilizar os hormônios para ficar "grande".

"A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", falou sobre o seu caso.

