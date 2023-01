Sem camisa, o ex-BBB Rodolffo exibe os músculos ao usar bermuda no limite

Ex-BBB e cantor Rodolffo deixa o peitoral musculoso à mostra ao surgir apenas de bermuda em nova selfie

O ex-BBB e cantor Rodolffo elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 9, ao compartilhar nova foto de sua boa forma. O artista exibiu seu corpo musculoso ao posar sem camisa e usando apenas uma bermuda no limite.

Na foto, ele posou na frente do espelho e deixou o peitoral e a barriga sarada à mostra. “Legenda estraga”, brincou ele sobre a foto ousada.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza do artista. “Que gato”, afirmou um seguidor. “Que tentação”, declarou outro. “Lindo demais”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodolffo Matthaus (@irodolffo)

Rodolffo rebate críticas após aparecer mais magro

O cantor Rodolffo Matthaus (34) usou as redes sociais para se pronunciar após os fãs notarem a mudança em seu corpo. O sertanejo falou pela primeira vez após repercussão de vídeo em que aparece dançando com o corpo mais magro. Os fãs do artista ficaram preocupados após o ex-BBB surgir sem camisa e chegaram a cogitar possíveis problemas de saúde.

Usando os stories do seu Instagram, Rodolffo surgiu na academia, ao lado de seu personal trainer Claudson, e mostrou que a transformação no físico se deve aos exercícios. "O povo está incomodado demais comigo. Vou ter que... ó [pegar pesado]. Vai dar certo", disse ele, e completou: "Explica pro povo como é que é o negócio". O profissional afirmou que em três meses Rodolffo surgirá diferente. "O homem voltou", finalizou Claudson.