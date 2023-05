Sem camisa, Caio Blat corta o próprio cabelo e convida: “Voluntários”

Descamisado, Caio Blat deixa seguidores babando ao revelar talento oculto e renovar o visual sozinho em casa

Além de ser um ótimo ator e diretor, Caio Blat (42) mostrou que tem um talento oculto: cabeleireiro e barbeiro. Nesta sexta-feira, 26, o ator surgiu nas redes sociais descamisado no quintal de casa e mostrou que é o responsável por renovar seu próprio visual. Ele ainda convidou os fãs para marcar um horário em seu ‘salão de beleza’ improvisado.

Nos registros, Caio mostrou que aparou a barba e cortou o cabelo: “Barba, cabelo e bigode.

Costumo dizer que, se não fosse ator, seria barbeiro”, ele brincou na legenda da publicação em seu perfil do Instagram e ainda revelou a razão pela qual faz tudo sozinho: “Corto meu cabelo sozinho há anos, entre outros motivos por falta de voluntários”, ator escreveu.

Ainda na legenda, o ator brincou com a esposa e uma amiga: “Na pandemia surgiram algumas, né Poli Pieratti e Luisa Arraes?”, Caio escreveu mostrando que costumava receber apoio na hora de renovar o visual. Ele ainda concluiu convidando os seguidores para visitá-lo: “Marcação de horários nos comentários”, brincou.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza de Caio e se mostraram animados com o ‘salão de beleza Blat’: “Tô na fila do Barbeiro”, escreveu um admirador do ator. “A idade só melhora você!!! Deus grego”, comentou mais um seguidor. "Caio, tem horário terça às 18h? Pago em cerveja e garanto a resenha!”, um terceiro fez piada com a proposta inusitada.

