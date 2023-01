Scheila Carvalho leva tombo ao dançar e brinca: 'Dignidade afogando'

Scheila Carvalho se diverte ao compartilhar sua queda ao fazer uma dançinha com a família na piscina

A dançarina Scheila Carvalho agitou as redes sociais ao mostrar que levou um tombo na piscina ao fazer uma dança ao lado dos sobrinhos durante um encontro familiar. Nesta segunda-feira, 2, ela exibiu um vídeo de quando estava dançando a música Turnê, do grupo Parangolé – que tem o seu marido, Tony Salles, como vocalista.

Em um momento do vídeo, ela perdeu o equilibrio e caiu de costas, sendo amparada por seu sobrinho. “A minha dignidade afogando nesse vídeo! Titia ama, Diogo e Lu”, disse ela na legenda.

Nas imagens, Scheila Carvalho ainda exibiu o seu corpão sarado. Ela apareceu só de biquíni amarelo neon e ostentou seu bronzeado impecável.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial)

Scheila Carvalho impressiona ao mostrar o tamanho da filha, Giulia Santos

Além de impressionar com sua boa forma treinando na academia ou usando looks estilosos com um toque ousado, Scheila Carvalho deu o que falar recentemente ao compartilhar um vídeo com a filha, Giulia Santos, de 12 anos. Isso porque, a herdeira apareceu quase do tamanho dela.

"Nossa, Scheila, a Giulia já tá quase do seu tamanho", escreveu a dançarina no vídeo em que apareceu exibindo a altura da garota, fruto de seu relacionamento com o cantor Tony Salles (41), com quem está casada desde 2007.

Tempos atrás, Scheila Carvalho celebrou o aniversário de 12 anos Giulia Santos com um festão em sua casa. Na área externa de seu lar, a famosa proporcionou um evento para a menina e os amigos da garota com um toque bem moderno, com balada e drinks sem álcool.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!