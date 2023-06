Sabrina Sato esbanja beleza e estilo ao posar em frente de avião: “Maravilhosa”

A apresentadora Sabrina Sato posou para fotos em frente a um avião e fez mistério para seus fãs na legenda da postagem

Nesta terça-feira, 6, Sabrina Sato deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos. A apresentadora surgiu em frente a um avião nos cliques em que posou ao lado da irmã Karina e do agente Gui Paiva.

As fotos feitas por Pedro Arieta mostravam Sabrina em frente a um jatinho particular bimotor nos estúdios da Rede Globo no Rio de Janeiro. Na legenda da série de dez fotos, a apresentadora fez mistério sobre um novo projeto: “Embarque Imediato # Sobre Nós 2”.

A apresentadora do programa “Desapegue Se Puder” no canal GNT surgiu esbanjando estilo vestindo uma camiseta regata branca com estampa por baixo de uma camisa azul de manga comprida. Sabrina ainda vestia calças cáqui e tênis branco.

Nos comentários, a mãe de Sabrina e Karina, Kika Sato comentou: “Sucesso”. O irmão de Sabrina, Karin ainda elogiou: “Linda”.

Os seguidores de Sabrina adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Maravilhosa”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Lindíssima”. E outro admirador ainda elogiou: “Belíssima”.

Os fãs ainda ficaram ansiosos pelo novo projeto anunciado pela mãe de Zoe na legenda da postagem. “Já ansiosa pra saber tudo”, escreveu uma fã. E outra seguidora escreveu: “Vai ser bem divertido”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Fofura!

Recentemente, a filha de Sabrina Sato, Zoe encheu as redes sociais de fofura ao invadir o closet da mãe. A filha da apresentadora com o ex-marido Duda Nagle gostou de uma peça colorida e estilosa da mãe.

A menina de quatro aninhos colocou um sapato rosa de grife com um flamingo na ponta. A pequena Zoe ainda usava um óculos escuro e uma bolsa verde da mãe que ficou muito grande para ela. "Ajudando a mamãe a fazer as malas”, escreveu Sabrina na legenda das fotos da filha.