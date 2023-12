Ratinho surge com novo visual ao raspar todo o cabelo

Ratinho aparece com o cabelo raspado após fazer transplante capilar e exibe o seu novo visual em um vídeo nas redes sociais

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, está com novo visual! O artista se despediu do seu tradicional corte de cabelo para fazer um transplante capilar e apareceu com a cabeça raspada.

Nas redes sociais, o comunicador mostrou que ficou careca para passar pelo procedimento estético. Por causa da cirurgia, ele precisa cuidar do seu couro cabeludo e recebeu a ajuda do filho na hora de lavar a região.

Assim, no vídeo, o filho dele apareceu lavando a cabeça do pai com um spray. “É o que me deixa mais feliz, o cuidado que meu filho tem por mim. Te amo, meu filho”, disse ele na legenda.

Ratinho dispara: 'Gosto de ganhar dinheiro'

Em entrevista no podcast Pod Pai Pod Filho, Ratinho falou sobre o seu lado empreendedor e sua fortuna. Ele é dono de emissoras de rádio, TV e fazendas. "Hoje já tenho nove fazendas. Na TV, se pudesse fazer um contrato com o SBT para ficar do jeito que eu estou pelo resto da minha vida, eu faria. Pretendo ampliar e ter ainda a maior rede de rádios do Brasil. Hoje, são 73. Para ser a maior, faltam mais cinco", disse ele.

"Desde menino, gosto de ganhar dinheiro. Meus irmãos gostavam de pedir as coisas para o meu pai. Eu, não. Comecei pegando mamona para vender. Depois, fui engraxar sapato em um bar famoso em Marumbi, uma cidadezinha do Paraná. Todo sábado, todos iam engraxar lá, mas aí eu falei: 'é muito engraxate para pouco sapato'. Comecei a inverter os papéis. Ao invés de ir no sábado, eu ia na casa das pessoas na segunda. Já comecei a estragar meus colegas (risos). Eu sempre vendi alguma coisa, gosto de vender. Se perguntarem o que eu gosto de fazer ou qual é minha profissão, digo vendedor", disse ele.