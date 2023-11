Priscilla divide opiniões após passar por mudança drástica no visual: ‘Em choque’

Ex-cantora gospel e apresentadora do ‘Bom dia e Cia’, Priscilla choca com transformação no visual após mudança de nome artístico

Priscilla Alcântara, que ganhou notoriedade como apresentadora do programa infantil 'Bom Dia & Companhia' no SBT, está no centro das atenções após passar por uma mudança drástica em seu visual no último final de semana. A ex-cantora gospel, que agora assina como Priscilla, dividiu opiniões após adotar um visual alternativo.

Para quem não acompanhou, a artista surpreendeu seus seguidores na semana passada ao revelar que abandonou o seu o sobrenome na carreira musical. Através de uma carta aberta, ela contou que vai entrar em uma nova fase em sua trajetória na música e quer ser conhecida apenas como Priscilla. Na sequência, a estrela chocou ao exibir seu novo visual.

Com os cabelos curtíssimos tingidos de vermelho e as sobrancelhas descoloridas, a artista impressionou com o novo visual em sua primeira aparição em público no GP Brasil de Fórmula 1 em Interlagos, São Paulo, no último domingo, 06. Mas após compartilhar alguns registros, a cantora enfrentou uma onda de comentários negativos.

Priscilla exibe resultado de mudança drástica no visual - Reprodução/Instagram

Enquanto alguns de seus seguidores aplaudiram sua ousadia, outros não ficaram satisfeitos com o resultado e expressaram seu descontentamento: “Como se perdeu, meu Deus do Céu”, disse uma fã. “Que medo. Não estou reconhecendo ela”, comentou outro. “Essa é a moça do Bom Dia e companhia?”, perguntou outro. “Em choque”, disse mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PRISCILLA (@_apriscilla_)

Em seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, a cantora reagiu às críticas deixando curtidas em comentários de fãs, que a defenderam das opiniões contrárias: “Priscilla tá feliz e na sua melhor fase, isso que importa galera”, disse uma admiradora. “Não vamos dar palco para maluco, se nem a Priscilla tá ligando pra opinião dos outros quem dirá a gente”, disse outro.

priscilla tá feliz e na sua melhor fase, isso que importa galera — ALAI (@AFETOPRISCILLA) November 5, 2023

Vale lembrar que, além de sua carreira como apresentadora do programa infantil do SBT, Priscilla também conquistou destaque como cantora gospel. Com hits memoráveis como 'Girassol', em parceria com o humorista Whindersson Nunes, e 'Sobrevivi', a artista agora segue uma nova direção em seu estilo artístico e promete sucessos alternativos.

Qual foi o motivo da mudança de nome de Priscilla?

No começo deste mês, a cantora Priscilla Alcântara surpreendeu ao revelar que vai abandonar o sobrenome na carreira musical. Ela contou que vai entrar em uma nova fase em sua trajetória na música e quer ser conhecida apenas como Priscilla. A decisão dela foi anunciada para os fãs por meio de uma carta aberta nas redes sociais:

"Tenho muito orgulho da minha trajetória, cada detalhe dela me trouxe até aqui. Sempre movida pelo novo, pelo diferente, por aquilo que ainda não vi, não vivi... Nunca me contentei com o mesmo de sempre acho que por isso, quando olho pra trás, vejo CORAGEM. Coragem de tentar, errar, amadurecer. coragem de MUDAR"; a cantora iniciou seu relato sobre a mudança.