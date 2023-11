Priscila Sztejnman impressiona ao exibir corpaço em cliques na natureza: "Perfeita"

A atriz Priscila Sztejnman ganhou elogios ao surgir esbanjando seu corpo escultural durante um passeio

A atriz Priscila Sztejnman chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 9, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza em meio à natureza.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista, que está de férias da TV após interpretar a personagem Helena na novela 'Vai na Fé', da TV Globo, exibiu seu corpão sarado ao surgir de biquíni, curtindo o dia em uma cachoeira ao lado da filha, Rosa, de quatro anos, e de alguns amigos.

Ao compartilhar os registros, Priscila falou sobre o momento de conexão. "Impossível estar bem atualmente com tanta atrocidade rolando. Mas me permiti momentos de conexão e distração na natureza com amigos que são como família e minha filha", contou ela.

"Sempre me ajudou sintonizar com a natureza e em tempos sombrios, tem provocado sorrisos necessários. Importante tentar criar espaço e valorizar a luz que entra. Seguem registros de quando estávamos distraídos. Aliás, distraído é diferente de alienado. Conhecimento e informação de qualidade é sempre necessário buscar. Deixe a luz entrar", finalizou a postagem.

Os fãs encheram a publicação de elogios. "Tão linda", disse uma seguidora. "Você e a natureza são a unidade perfeita!", afirmou outra. "Você é uma obra de arte", falou uma fã. "Perfeita demais", comentou mais uma.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Priscila Sztejnman (@priscilasztejnman)

Fim do casamento

Um dos destaques da novela Vai Na Fé, a roteirista e atriz Priscila Sztejnman confirmou que terminou seu casamento com o diretor Vinícius Coimbra. Ele era funcionário da Globo até ser demitido após um processo interno. Em entrevista ao jornal 'O Globo', ela disse que o processo de término não aconteceu de uma hora para outra e foi difícil e longo - os dois inclusive tem uma filha, Rosa, de 4 anos.

"É difícil colocar uma data (para o término), porque há anos acumulávamos crises e fazíamos terapia de casal. Paramos de ter planos, identificação e desejos de vida em comum. E isso é muita coisa", explicou a artista. Vinícius Coimbra foi demitido pela Globo após ser acusado de assédio moral e racismo nos bastidores da novela 'Nos Tempos do Imperador'. Saiba mais!