Poliana Rocha recebe chuva de elogios ao compartilhar look do dia: “Elegância”

A jornalista e empresária Poliana Rocha compartilhou uma série de fotos mostrando seu look do dia e foi exaltada pelos seus seguidores

Nesta quinta-feira, 25, Poliana Rocha encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que mostrava o look escolhido para passar seu dia. O visual agradou os seguidores que rasgaram elogios aos cliques.

A esposa do cantor Leonardo posou para as fotos em uma grandiosa escada em São Paulo. Na escada de mármore, a jornalista fez diversas poses e mostrou o look produzido por stylists. A mãe do cantor Zé Felipe vestia uma calça jeans estilo baggy e uma camisa social branca dobrada de forma que ficasse como um cropped. A loira ainda usava grandes óculos escuros, sapatos de salto alto brancos e levava uma bolsa também branca.

“Tenham uma ótima quinta-feira”, desejou a famosa na legenda de sua postagem. Nos comentários, Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, reagiu às fotos da avó de Maria Flor e Maria Alice com emojis de palmas.

Os seguidores de Poliana também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Quanta elegância”, comentou uma fã. Outra seguidora escreveu: “Maravilhosa sempre”. E uma admiradora escreveu: “Tão perfeita! Linda por dentro e por fora”.

“Uau! Amei a produção”, comentou uma outra fã. Outra admiradora ainda declarou: “Sempre maravilhosa”. Uma seguidora elogiou: “Olha ela, no capricho”. Outra fã ainda exaltou a beleza da comunicadora: “Simplesmente linda”.

Antes de fazer essa publicação, Poliana causou outro tipo de comoção em suas redes sociais. A famosa postou um pouco de sua intimidade com Leonardo e revelou uma fala feita pelo marido sobre casamento. Na foto, apenas era possível ver a cama do casal repleta de cobertores. A legenda de Poliana dizia: “Diquinha do Léo: Se casamento fosse bom, não precisava de testemunha”.

UAU!

Ainda nessa semana, Poliana deixou seus fãs impactados ao mostrar mais um look. O visual em questão foi montado para a famosa acompanhar o marido em um show. A loira apostou em um look all-black composto por um macacão.

A sogra de Virginia Fonseca ainda completou o visual com uma bolsa prata e maquiagem com batom escuro. Poliana posou e fez carão para as fotos muito elogiadas pelos seus seguidores nas redes sociais.