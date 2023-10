Poliana Rocha fica surpresa com dica de Leonardo para casamento: 'Testemunha'

Debochado, Leonardo dá dica sobre casamento e Poliana Rocha fica surpreendida com resposta do amado

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, compartilhou um momento de sua intimidade com o amado nesta quarta-feira, 25. Antes de dormirem, a influenciadora postou um conselho dado pelo sertanejo sobre casamento.

Debochado e bem-humorado, o artista surpreendeu a mãe de Zé Felipe com uma dica acerca de selar a união no papel. "Se casamento fosse bom, não precisaria de testemunha", falou ele para a esposa, que colocou uma carinha chateada após o comentário dele.

Vale lembrar que Leonardo não esconde o que pensa e sua espontaneidade foi vista nos últimos dias no aniversário luxuoso, de um ano, da neta Maria Flor, quando ele não aprovou o gosto do bolo de R$ 58 mil do evento.

Apesar da brincadeira com o bolo, Leonardo se jogou na festa da herdeira. Ele e Poliana marcaram presença no evento luxuoso em grande estilo e seguindo a cor usada na decoração: ‘Vovó POLY e vovô LÉO, curtindo a festa da nossa netinha FLOR! Seu 1º aninho", escreveu a mãe de Zé Felipe ao mostrar o clique ao lado de seu marido.

Zé Felipe responde se Poliana Rocha está triste

O cantor Zé Felipe foi questionado sobre sua mãe, a influenciadora Poliana Rocha, estar triste. No sábado, 14, o esposo de Virginia Fonseca respondeu perguntas em sua rede social e fez revelações sobre a matriarca.

Após nos últimos dias aparecer uma nova suposta filha de seu pai, o cantor Leonardo, o artista falou sobre o estado de humor de Poliana Rocha diante das alegações da mulher. Zé Felipe não tocou no assunto ao contar sobre a mãe.

“Está não. Minha mãe trabalha muito. Ela que toma conta de tudo do meu pai, ajuda a olhar as minhas coisas também. Ela, na verdade, é o pilar de tudo, sabe? Qualquer bucha, é sempre em cima dela, então ela fica muito ocupada, sempre ajudando, coração enorme”, disse ele.

"Com certeza, é um espelho muito grande para mim. Minha mãe é uma pessoa muito especial, muito amorosa, muito bondosa e muito justa”, falou.