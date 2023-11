Poliana Rocha exibe cinturinha em look estiloso e causa: 'Uma Barbie'

Toda estilosa, Poliana Rocha exibe barriga ao apostar em look fashion com cropped e Virginia Fonseca comenta

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, deu um show de beleza com muito estilo ao postar novas fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 08, a loira foi realizar mais um de seus trabalhos e caprichou no visual.

De cabelos e maquiagem feitos, a mãe de Zé Felipe esbanjou suas curvas esculturais ao apostar em um conjuntinho jeans e um cropped branco. De barriga de fora, a influenciadora digital e empresária não passou despercebida.

"Pronta para mais um trabalho", escreveu a famosa, que abriu mão de curtir uns dias da folga de Leonardo para focar em seus projetos. Nos comentários, a jornalista foi muito elogiada. "Igual uma Barbie", falou Virginia Fonseca sobre a sogra. "Parece uma garotinha igual à nora", disseram outros sobre a semelhança entre Poliana e a mãe de suas netas.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora opinou sobre a suposta filha de Leonardo. “Vigie somente aquilo que lhe diz respeito. Aquilo que não te compete, use o bom senso e respeite”, disse a mensagem compartilhada por ela, que pode ser interpretada como um recado para a jovem, que tenta comprovar a paternidade do cantor, ou para que seus seguidores não perguntem mais sobre os assunto particulares da família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha está triste?

O cantor Zé Felipe foi questionado sobre sua mãe, a influenciadora Poliana Rocha, estar triste. Nas últimas semanas, o esposo de Virginia Fonseca respondeu perguntas em sua rede social e fez revelações sobre a matriarca.

Após nos últimos dias aparecer uma nova suposta filha de seu pai, o cantor Leonardo, o artista falou sobre o estado de humor de Poliana Rocha diante das alegações da mulher. Zé Felipe não tocou no assunto ao contar sobre a mãe.

“Está não. Minha mãe trabalha muito. Ela que toma conta de tudo do meu pai, ajuda a olhar as minhas coisas também. Ela, na verdade, é o pilar de tudo, sabe? Qualquer bucha, é sempre em cima dela, então ela fica muito ocupada, sempre ajudando, coração enorme”, disse ele.

"Com certeza, é um espelho muito grande para mim. Minha mãe é uma pessoa muito especial, muito amorosa, muito bondosa e muito justa”, falou.

O cantor Zé Felipe foi questionado sobre sua mãe, a influenciadora Poliana Rocha, estar triste. No sábado, 14, o esposo de Virginia Fonseca respondeu perguntas em sua rede social e fez revelações sobre a matriarca.

Após nos últimos dias aparecer uma nova suposta filha de seu pai, o cantor Leonardo, o artista falou sobre o estado de humor de Poliana Rocha diante das alegações da mulher. Zé Felipe não tocou no assunto ao contar sobre a mãe.

“Está não. Minha mãe trabalha muito. Ela que toma conta de tudo do meu pai, ajuda a olhar as minhas coisas também. Ela, na verdade, é o pilar de tudo, sabe? Qualquer bucha, é sempre em cima dela, então ela fica muito ocupada, sempre ajudando, coração enorme”, disse ele.

"Com certeza, é um espelho muito grande para mim. Minha mãe é uma pessoa muito especial, muito amorosa, muito bondosa e muito justa”, falou.