Paolla Oliveira escandaliza ao exibir bumbum poderoso com maiô cavado: "Deusa"

A atriz Paolla Oliveira ganhou elogios ao exibir seu corpão escultural em vídeo na praia

A atriz Paolla Oliveira, que está com 41 anos, elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 24, ao compartilhar um vídeo esbanjando toda sua beleza e suas curvas impecáveis enquanto faz poses à beira do mar.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a atriz aparece toda sorridente, usando um maiô cavadíssimo branco, que deixa em destaque seu corpão sarado e seu bumbum avantajado. Ela também deixou os fios ondulados soltos.

"Brasileira, meu amor! O que tem de mais Brasil nesse vídeo?! Esperando vocês responderem 'o mar'", escreveu a namorado do cantor Diogo Nogueira na legenda da publicação.

Os seguidores encheram a postagem de curtidas e elogios. "Linda", disse a atriz Grazi Massafera. "Tenho nem maiô pra gravar contigo", brincou Nanda Costa. "Deusa", falou Paula Burlamaqui. "O que tem de mais brasileiro? Você. Maravilhosa, diva real", comentou uma fã.

Confira o vídeo de Paolla Oliveira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Giovanna Ewbank relembra disputa com Paolla Oliveira na TV

Paolla Oliveira foi a convidada da vez do podcast Quem Pode, Pod, comandado pela atriz Giovanna Ewbank e a atriz Fernanda Paes Leme. Durante a conversa, a esposa do ator Bruno Gagliasso decidiu fazer uma revelação bombástica para a sua amiga entrevistada.

A apresentadora revelou que já perdeu diversos papéis de personagens da televisão para Paolla. "Todos os lugares que eu ia fazer um teste, quando a Paolla estava eu sabia que eu não ia pegar. Ela era meu fantasma, sabe? Quando você chega e fala: 'Puta que pariu, ela está aí, não acredito'", revelou Ewbank, durante seu programa.

"Sempre tinha o callback, sempre ficava entre eu, mais uma e a Paolla. E eu falava: 'É da Paolla'. Eu sempre ficava em segundo ou terceiro. Em Belíssima (2005), a personagem se chamava Giovana, e eu pensei: 'É meu!'. Quando fui ver, quem estava lá de Giovana? Ela, é lógico", brincou.

