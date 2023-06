Giovanna Ewbank revela disputa com Paolla Oliveira na TV: ‘Meu fantasma’

Apresentadora e atriz Giovanna Ewbank relembra disputa de papéis na TV contra Paolla Oliveira

Nesta última terça-feira, 13, a atriz Paolla Oliveira foi a convidada da vez do podcast Quem Pode, Pod, comandado pela atriz Giovanna Ewbank e a atriz Fernanda Paes Leme. Durante a conversa, a esposa do ator Bruno Gagliasso decidiu fazer uma revelação bombástica para a sua amiga entrevistada.

A apresentadora revelou que já perdeu diversos papéis de personagens da televisão para Paolla Oliveira. Bem-humorada, Giovanna relembrou algumas vezes que sabia que não passaria em algum teste, exatamente porque estava disputando com a famosa.

“Todos os lugares que eu ia fazer um teste, quando a Paolla estava eu sabia que eu não ia pegar. Ela era meu fantasma, sabe? Quando você chega e fala: ‘P*ta que pariu, ela está aí, não acredito’”, revelou Giovanna Ewbank, durante seu programa.

“Sempre tinha o callback, sempre ficava entre eu, mais uma e a Paolla. E eu falava: ‘É da Paolla’. Eu sempre ficava em segundo ou terceiro. Em Belíssima (2005), a personagem se chamava Giovana, e eu pensei: ‘É meu!’. Quando fui ver, quem estava lá de Giovana? Ela, é lógico”, brincou.

Desabafo!

Na conversa com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Paolla ainda comentou sobre a pressão estética que sofre e comentários frequentes sobre seu corpo e aparência, principalmente na época do Carnaval. “Eu era a perfeita, e isso não existe. Eu era a que está dentro dos padrões, a sexy. Estava um mundo maravilhoso. Só que eu coloco a minha roupa que eu amo e me sinto à vontade para ir no Carnaval e começa 'está gorda', 'o braço não tá bom', 'tá grávida'. É um jogo de pressão e insuficiência o tempo inteiro, onde você está sendo jogada de um espaço para o outro”, comentou. "É um processo que nunca vai parar. A gente tem que estar sempre atenta para não cair nas ciladas, não ceder a uma pressão. Perfeição não existe, os padrões mudam o tempo inteiro”, completou a famosa.