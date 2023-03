Nua, Juju Salimeni cobre apenas o necessário com cabelo: ''Obra de arte''

Em fotos sem roupa, Juju Salimeni cobre partes íntimas com o cabelo e chama a atenção

A apresentadora Juju Salimeni (36) chamou a atenção em sua rede social ao compartilhar fotos de um ensaio sem roupa. Nesta quarta-feira, 29, a famosa publicou os cliques nua e deu um show de beleza com um toque sensual.

Nos registros, a artista posou cobrindo seu corpaço sarado apenas com o cabelo e fez a temperatura subir com as imagens ousadas.

"Colorida ou preto e branco?", disse ela na legenda ao exibir as duas versões das fotos, em que surgiu calçando apenas sandálias e acessórios dourados.

Nos comentários da publicação, a musa fitness logo recebeu uma chuva de elogios. "A colorida está uma obra de arte", admiraram os fãs. "Quando se é perfeita... as duas são maravilhosas", falaram outros.

Veja as fotos de Juju Salimeni nua:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni diz porque desistiu de ser apresentadora

A ex-panicat e empresária Juju Salimeni contou o motivo pelo qual abriu mão de um de seus sonhos ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram.

"Acho você incrível em tudo, principalmente como apresentadora. Por que não continuou?", questionou um fã na caixa de mensagens da rede social da loira.

Sem papas na língua, a musa fitness respondeu. "Porque eu acho que estamos em uma era em que as pessoas não têm interesse em conteúdos mais produzidos. A galera só aprecia conteúdos rápidos e fúteis", detonou."Eu sou de outra geração, tenho gostos mais profundos e não consigo oferecer o raso. Então, fico na minha", explicou.

Falando em relacionamentos, recentemente ela foi sincera ao contar que já foi traída em seus relacionamentos."Óbvio que já e muito! Aliás eu sempre digo: se nunca foi traída, ou você tá sendo, ou ainda será ou nunca soube que foi", brincou."Ninguém passa ileso nessa vida! FATO! Ser um mulherão não quer dizer nada porque depois de um tempo toda Ferrari se torna Fusca na visão de homens sem caráter", opinou a famosa.