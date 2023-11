Nas Maldivas, Mileide Mihaile exibe corpo após lipo e choca: 'Deusa'

Em local paradisíaco, Mileide Mihaile exibe corpaço escultural ao andar de bicicleta usando roupa de banho

A influenciadora Mileide Mihaile deu um show de beleza em fotos cinematográficas que fez durante sua viagem pelas Maldivas. Nesta quinta-feira, 16, a ex- A Fazenda compartilhou os cliques curtindo o local paradisíaco e chamou a atenção ao surgir de biquíni.

Usando um modelo de roupa banho estampado e sem alça, a mãe do filho de Wesley Safadão, Yhudy Lima, esbanjou suas curvas esculturais com estilo ao colocar óculos de sol e chapéu. Com a cinturinha fina após ter feito lipo e academia, ela impressionou com sua beleza.

"Bom dia meu Brasil", desejou ela na ocasião na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a musa de elogios. "A maior que temos", enalteceram os fãs. "Deusa", definiram outros a artista, que passou por uma cirurgia plástica tempos atrás.

Nos últimos meses, a influenciadora surpreendeu ao falar sobre o estado de saúde de Wesley Safadão. "Com quem você viveu por tanto tempo, com quem você montou uma família, tem um filho lindo, como é que é?", questionou Rodrigo Faro na ocasião que deu o que falar na web por ele pergunta do ex-marido para a famosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mileide Mihaile 🐝 (@mileidemihaile)

Mileide Mihaile se irrita ao ser questionada sobre gravidez

Mileide Mihaile se irritou com algumas perguntas sobre estar grávida. Mãe do filho de Wesley Safadão, Yhudy Lima, ela se mostrou descontente sobre os questionamentos e um comentário que recebeu sobre ter mais filhos com mais idade.

Aos 34 anos, a ex-A Fazenda não ficou quieta e expôs o que anda recebendo de algumas pessoas em sua rede social. "Não estou grávida, por que vocês estão me enchendo com isso o tempo todo?", mostrou-se incomodada.

Em seguida, ela respondeu à opinião de uma internauta que falou para ela não esperar muito para ter mais herdeiros por no "limite" da idade. "Vocês conseguem perceber a ferida atrás de comentários como esse? Que é uma mulher feriado e por isso ela fere ou tenta ferir outras pessoas? Cuidem da saúde emocional e psicológica de vocês e não permitam nada que não seja benção penetrar em seu coração", declarou.

Mileide Mihaile então rebateu finalizando sobre procurar coisas boas e positivas para si mesma: "Se ame, se respeitem, se valorizem, faça o que te faz feliz e no seu tempo e isole qualquer negatividade".