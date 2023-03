Mel Maia ostenta corpo sarado em cliques de biquíni na cachoeira: "Linda demais"

A atriz Mel Maia ganhou elogios ao surgir de biquíni na cachoeira ao lado dos amigos

Mel Maia (18) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo toda sua beleza e boa forma.

A atriz, que está no ar na novela Vai Na Fé, da TV Globo, aproveitou seu dia de folga neste domingo, 19, para tomar um banho de cachoeira ao lado de alguns amigos, e ostentou seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni laranja, enquanto fazia algumas poses.

"Na cachu com meus chuchu!", escreveu a artista na legenda dos cliques publicados no feed do Instagram.

Os seguidores rapidamente curtiram as fotos e elogiaram a beleza de Mel nos comentários. "Linda demais", disse uma seguidora. "Maravilhosa, sempre arrasando", falou outra. "É uma deusa perfeita", comentou uma fã.

Confira as fotos de Mel Maia na cachoeira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Declaração apaixonada

Nesta última quinta-feira,16, Mel Maia surpreendeu os seguidores ao fazer uma linda declaração para o namorado, o cantor MC Daniel, com quem está namorando desde outubro de 2022. Juntos em São Paulo, ela publicou uma série de cliques do casal a caminho do show do artista, em que eles apareceram no maior clima de romance, e se declarou: "Vocês não entenderiam, é muuuito forte", escreveu ela na legenda.

