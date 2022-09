Mel Maia elege top decotado e shorts brilhante para noitada: ''Muito gata''

A atriz Mel Maia deu um show de beleza ao compartilhar fotos do look para curtir a noitada

CARAS Digital Publicado em 24/09/2022, às 10h08

A noite da última sexta-feira, 24, foi de muito curtição para Mel Maia (18). A atriz compartilhou fotos do look para aproveitar a noitada e arrancou elogios dos seguidores com a beleza.

Para a ocasião, a artista elegeu um conjunto de top decotado e shorts preto brilhantes, e blazer na mesma cor.

Muito fã de produções, ela completou o visual com uma maquiagem simples com delineado e muitos acessórios.

E como de costume, os admiradores de Mel lotaram os comentários com elogios. "Me foge as palavras", "Você é um esculacho mamacita", "Como é maravilhosa", "Sempre perfeita", dispararam eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

MEL MAIA DÁ FORA EM CANTOR DURANTE LIVE

A atriz Mel Maia (18), conhecida por papéis em novelas como “Avenida Brasil” e “A Dona do Pedaço”, estava fazendo uma live em suas redes sociais quando foi xavecada pelo cantor Anderson Neiff (20), mas acabou não gostando e deu um corte no artista. Nos comentários da sua transmissão do Instagram, Anderson perguntou quantos anos Mel tinha, e depois que a atriz confirmou ter 18 anos, ele comentou: “Obrigado, Deus”. Mas, a resposta que ela deu com certeza não era o que ela esperava, deixando claro que não existem esperanças de qualquer chance ao artista.

“Obrigada, Deus? Como assim? Se você está agradecendo por eu ser maior de idade, saiba que eu jamais navegaria no seu mar. Jamais iria aí dar uma volta”, disse Mel Maia, deixando os espectadores chocados.

